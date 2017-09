Regionalsport Schwarzwald Ein Gegner auf Augenhöhe

Bundesligist SV Triberg gastiert beim Aufsteiger SVA Nackenheim

Ringen, Bundesliga: SVA Nackenheim – SV Triberg (Samstag, 19.30 Uhr) – (kat) Nach zwei Titelfavoriten zum Saisonstart haben es die Triberger erstmals mit einem Gegner auf Augenhöhe zu tun. Deshalb gibt es ein klares Ziel: Am Samstag soll der erste Sieg her. Tribergs Trainer Kai Rotter hofft zwar, dass sein Team bei den Rheinhessen als Sieger von der Matte geht, hat allerdings auch großen Respekt vor dem Gegner: „Nackenheim hat sich sehr gut verstärkt. Es muss gut laufen für uns.“

Die Bestbesetzung kann der SVT (noch) nicht aufbieten. Somit wird die Aufstellung kaum anders sein als vergangenen Samstag bei der Heimniederlage gegen Mainz.

Aufsteiger Nackenheim erwischte einen guten Saisonstart und steht aktuell an der Tabellenspitze der Bundesliga Südwest. Allerdings profitierte die Mannschaft im letzten Kampf auch von einem formellen Fehler der RKG Freiburg. Die Freiburger hatten den Kampf auf der Matte eigentlich gewonnen, gewertet wurde er jedoch mit 40:0 für Nackenheim.

Da die Gastgeber in den ersten beiden Saisonkämpfen exakt mit der gleichen Besetzung angetreten sind, dürfte es auch beim Team von Trainer Cengiz Cakici personell wohl keine großartigen Änderungen geben. Im Schwergewicht könnte es somit zu einem spannenden Duell kommen zwischen Oliver Hassler und Robin Ferdinand, der vergangene Saison noch das Triberger Trikot trug. Auch auf Vladislav Wagner (66 kg Freistil) wartet höchstwahrscheinlich ein Schlüsselkampf. Nackenheims „66er“ Islam Cakici verlor in den ersten beiden Saisonkämpfen jeweils technisch überhöht gegen deutsche Gegner.

Während in den unteren Gewichtsklassen für Triberg kaum etwas zu holen sein wird, gibt es in den anderen Bereichen einige offene Duelle. Somit dürfen sich die Schwarzwälder durchaus etwas ausrechnen, um den ersten Saisonsieg zu feiern.

Oberliga-Team gegen Haslach

Oberliga Südbaden: SV Triberg II – KSV Haslach i. K. (Sonntag, 17 Uhr) – Ein weiteres Derby wartet auf die zweite Mannschaft des SVT. Im Kampf gegen die Haslacher peilt die Bundesliga-Reserve ebenfalls den ersten Saisonsieg an. Bitter ist allerdings, dass sich am vergangenen Samstag Dominik Maier schwer an der Schulter verletzte und wohl für längere Zeit ausfallen wird.