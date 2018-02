Regionalsport Schwarzwald Ein Bart sorgt für Furore

Kosta Karamatskos ist der Spielmacher der Panthers. Aufstieg in die Liga Pro B ist das große Ziel des Deutsch-Griechen

Basketball: Mit seinem markanten Bart sticht Kosta Karamatskos rein optisch aus seiner Mannschaft heraus. Als Individualist sieht sich der Spielmacher der Wiha.Panthers jedoch nicht. Der Teamplayer gibt alles für den Erfolg seiner Mannschaft.

Der Deutsch-Grieche, der seit dieser Saison das Trikot der Panthers trägt, weist renommierte Stationen in seiner Vita auf. Neben vier Jahren in der Bundesliga bei der TBB Trier und weiteren Stationen in Homburg und Kirchheim gelang ihm mit den Crailsheim Merlins im Jahr 2014 der Aufstieg in die BBL. Daraufhin zog es Karamatskos mit seiner Frau Gülsen in den hohen Norden zu den Itzehoe Eagles in der Pro B. Zudem war der gebürtige Stuttgarter Teil der deutschen U20-Nationalmannschaft, die im Jahr 2006 bei der Europameisterschaft in Izmir den 15. Platz belegte.

War nach Jahren im Profi-Basketball der Wechsel in die Regionalliga kein Rückschritt? Karamatskos gibt zu: „Auf den ersten Blick war es das schon. Allerdings wollte ich nach drei Jahren in Itzehoe wieder in den Süden in die Nähe meiner Familie. Zudem kenne ich Alen Velcic schon seit über 13 Jahren und habe ein sehr gutes Verhältnis zu ihm.“

Karamatskos und sein jetziger Trainer bei den Panthers verbindet eine gemeinsame Vergangenheit. Sieben Jahre lang war Velcic sein Agent, ehe sich die Wege im Guten, wie Karamatskos betont, trennten. Die Rückkehr zu seinem langjährigen Wegbegleiter war ein entscheidendes Kriterium für den Wechsel in die Viertklassigkeit. Kosta ergänzt: „Die Regionalliga lässt sich qualitativ nicht mehr mit der vor zehn Jahren vergleichen.“

In dieser Saison kam Karamatskos in 19 Spielen zum Einsatz. Nur eines verpasste der 1,98 Meter große Aufbauspieler aufgrund von Problemen an der Achillessehne. Persönliche Statistiken sind dem Teamplayer nicht wichtig. Mit 6,2 Punkten pro Spiel ist Karamatskos keine Scoring-Maschine, was allerdings seiner Spielweise als „Pass-First-Guard“ entspricht. Mit 5,1 Assists pro Spiel (drittbester Wert der Liga) hat er immer den Blick für den Mitspieler. Zudem ist der Deutsch-Grieche als hervorragender Verteidiger wesentlicher Bestandteil der besten Defense der Liga. „Als ich nach Schwenningen wechselte, war meine oberste Priorität, der Mannschaft beim Aufstieg zu helfen. Ob ich 15 Assists oder nur einen Punkt pro Spiel auflege, ist mir egal. Ich will auf dem Feld meinen Beitrag dazu leisten, erfolgreich zu sein. Dann bin ich nach dem Spiel zufrieden.“ Dass der 32-Jährige regelmäßig von der Bank kommt, stört den Spielmacher nicht. „In einer Mannschaft muss jeder seine Rolle akzeptieren. Für mich ist es wichtiger, am Ende des Spiels auf dem Parkett zu stehen und den Sieg nach Hause zu bringen. Wenn Jaka (Zagorc, Spielmacher-Kollege, Anm. d. Red.) ein geiles Spiel macht, gönne ich ihm das von ganzem Herzen. Ich stelle mich voll in den Dienst der Mannschaft.“

Diese Teamplayer-Eigenschaften, gepaart mit seinen Fähigkeiten auf dem Feld, machen Karamatskos bereits in seiner ersten Saison zu einem wichtigen Bestandteil der Schwenninger Mannschaft. Sollten die Panthers, die acht Spiele vor Schluss Tabellenführer der Regionalliga sind, nicht mehr von ihrem Weg in die Pro B abkommen, stellt Karamatskos ein zentrales Mosaiksteinchen in der Zukunftsplanung der Panthers dar. Auch, weil der Point Guard momentan der einzige deutsche Spieler im Team ist. In der dritthöchsten Spielklasse werden die Panthers aufgrund der Local-Player-Regel, die die Ausbildung und den Einsatz deutscher Spieler fördert, fünf bis sechs Deutsche brauchen. „Kosta wird definitiv bleiben, wenn er es möchte“, sagte Alen Velcic bereits im Winter.

Karamatskos weiß um die Wertschätzung seines Trainers und kann sich einen Verbleib in der Doppelstadt gut vorstellen. „Meine Frau und ich fühlen uns in Villingen, wo wir wohnen, sehr wohl. Wenn wir unser großes Ziel Aufstieg erreichen, dann wird auch alles andere funktionieren.“ Dies heißt im Umkehrschluss jedoch nicht, dass bei einem Nichtaufstieg Karamatskos die Panthers sofort wieder verlassen wird. „In diesem Fall werden Alen und ich sicher noch einige Gespräche führen. Über dieses Szenario habe ich mir aber noch keine konkreten Gedanken gemacht.“

Sein großes Ziel ist es, nochmal höherklassiger zu spielen. „Vor zehn Jahren haben die Vereine noch verstärkt auf Ausländer gesetzt. Vielleicht wäre meine Karriere anders verlaufen, wenn schon damals mehr junge deutsche Spieler eine Chance bekommen hätten“, blickt Karamatskos zurück.

Mit seiner bisherigen Karriere ist der 32-Jährige im Reinen. „Ich habe viel gesehen und durch den Basketball viele tolle Erinnerungen und eine Menge Freunde gefunden. Das möchte ich nicht missen. Mein absolutes Highlight war ein Bundesliga-Spiel gegen Alba Berlin vor über 7000 Menschen.“

Mit 37 möchte der Sport- und Fitnesskaufmann seine sportliche Laufbahn beenden – dann wären es 30 Jahre als aktiver Korbjäger. Ganz ohne den orangenen Ball wird es aber nicht gehen. „Dieser Sport hat mir in meinem Leben sehr viel gegeben. Nie ohne Basketball kann ich nicht. Nicht einmal im Rollstuhl“, witzelt Kosta Karamatskos. Ähnlich verhält es sich mit seinem Bart. Auch der wird für immer ein Teil seines Lebens bleiben.

Zur Person

Konstantin, genannt Kosta Karamatskos wurde am 14. Januar 1986 in Stuttgart geboren. Mit sieben Jahren begann der Deutsch-Grieche das Basketballspielen bei der SpVgg Feuerbach. Nach Stationen in Ludwigsburg, Freiburg und Kirchheim wechselte Karamatskos im Jahr 2007 zum damaligen Bundesligisten Trier. Seit 2017 spielt er für die Wiha.Panthers und seinen langjährigen Wegbegleiter Alen Velcic. (ms)