Regionalsport Schwarzwald Ehrung für Edgar Straub und Konstantin Konegen

Schwarzwälder Schiedsrichter werden für ihr Engagement ausgezeichnet

Fußball: Mit der Aktion „Danke Schiri“ werden jährlich bundesweit Schiedsrichter geehrt, die nicht nur auf dem Platz, sondern auch außerhalb des Spielfeldes durch ihr Engagement überzeugen und beispiellos handeln. Sie sind die „wahren Helden der Kreisliga“. Sieger im Fußballbezirk Schwarzwald wurden Konstantin Konegen und Edgar Straub.

Konstantin Konegen ist seit 2001 Schiedsrichter und leitete schon über 600 Spiele. Er ist bis zur Bezirksliga im Einsatz und seit vielen Jahren die tragende Säule in der Schiedsrichtergruppe mit Tätigkeiten als Schriftführer, stellvertretender Gruppenobmann, Beisitzer, Beobachter und Jugendkoordinator. Als Jugendkoordinator ist Konegen auch Ansprechpartner für junge Schiedsrichter und Pate für die Schiedsrichterneulinge.

Edgar Straub ist seit 2001 Schiedsrichter und leitete schon über 600 Spiele. Er ist bis zur Kreisliga im Einsatz und seit 2002 als Schiedsrichter und Schiedsrichterassistent in vielen Gespannen unterwegs. Als Gruppenobmann der Schiedsrichtergruppe Villingen (von 2008 bis 2017) brachte Straub mit unermüdlichem Engagement Struktur in eine große Gruppe.Er war immer für seine Schiedsrichter da und half, wo er konnte. Durch diesen Einsatz schaffte er es, mit seiner Gruppe Bestwerte zu erzielen, was Anwesenheit bei den Lehrabenden und Reduzierung von Spielrückgaben betrifft. Bei Jungschiedsrichtern hielt er auch Kontakt mit den Eltern. Zusätzlich erstellte er für sie umfangreiche Mappen mit wertvollen Tipps und Infos über die Schiedsrichterei. Die Ehrung der Bezirkssieger findet am 15. März in Freiburg statt.