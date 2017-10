Regionalsport Schwarzwald EM-Bronze für Domenic Weinstein

Unterbaldinger Bahnradsportler holt Edelmetall bei Europameisterschaft in Berlin

Bahnradsport: Eine Medaille wollte der 23-jährige Domenic Weinstein bei der Europameisterschaft in der Einerverfolgung über 4000 Meter gewinnen. Mit Bronze gelang dem jungen Unterbaldinger diese Zielsetzung. Wahrscheinlich hatte sich Weinstein sogar etwas mehr erhofft, denn er bilanzierte Platz drei als "solides Ergebnis".

Weinstein, der vor zwei Jahren in der gleichen Disziplin Silber gewonnen hatte, und im vergangenen Jahr bei den Olympischen Spielen in Rio in der Mannschaftsverfolgung gestartet war, hatte in der Qualifikation in 4:16,290 Minuten die viertbeste Zeit auf den neuen Bahnen im Berliner Velodrom hingelegt. Im Lauf um Platz drei traf der Unterbaldinger auf den Russen Alexander Evtushenko. Der Russe legte ein höllisches Tempo vor und setzte sich zunächst ab. Doch Weinstein drehte auf den letzten Runden auf und gewann mit 4:15,405 Minuten die Bronzemedaille. Er distanzierte Evtushenko um über zwei Sekunden. Europameister wurde der italienische Topfavorit Filippo Ganna (4:15,994) gegen Ivo Oliveira (4:18,991/Portugal).

"In der Qualifikation wäre sicherlich eine bessere Zeit möglich gewesen. Mit dem Lauf um Platz drei war ich zufrieden. Das war eine starke Leistung", ergänzte Weinstein. Immerhin fuhr er fast zwei Sekunden schneller als vor zwei Jahren beim Gewinn der EM-Silbermedaille. "Ich weiß jetzt, woran ich bis zur Weltmeisterschaft noch arbeiten muss. Es geht sicherlich noch einige Prozent besser und schneller" fügte der Schwarzwälder an. Die WM wird im kommenden Jahr Ende Februar/Anfang März in Apeldoorn/Niederlande ausgetragen. Im November stehen für Weinstein noch Weltcup-Rennen in Polen und Großbritannien auf dem Programm. Zunächst aber darf sich der Bahnradsportler aus Unterbaldingen auf eine freie Woche in der Heimat freuen.

Am Donnerstag verpasste Weinstein mit dem deutschen Vierer in der Mannschaftsverfolgung noch knapp eine Medaille. Das deutsche Quartett musste sich im Kampf um Bronze Russland geschlagen geben.