Regionalsport Schwarzwald Dustin Strahlmeiers großartige Premiere

Deutsche Eishockey-Nationalmannschaft bezwingt Russland im zweiten Spiel. Alle fünf Schwenninger in Sotschi auf dem Eis

Eishockey: Was für eine Premiere für Dustin Strahlmeier: Bei seinem Länderspiel-Debüt im Tor der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft feierte der Schwenninger Schlussmann gleich einen Sieg. Und nicht gegen irgendwen, sondern gegen den frisch gebackenen Olympiasieger Russland. Nur einen Tag nach der 1:4-Niederlage gegen Russland in Sotschi gelang der deutschen Auswahl mit einem 4:3 (1:1, 0:2, 2:0, 1:0)-Erfolg nach Verlängerung die Revanche.

Beim zweiten Testspiel im Rahmen der der WM in Dänemark löste Strahlmeier seinen Kollegen Mathias Niederberger ab, der am Freitag den Kasten gehütet hatte. Zwar musste der 25-Jährige schon nach vier Minuten das erste Mal hinter sich greifen, doch letztlich gingen die Deutschen als Sieger vom Eis. Nach einem 1:3-Rückstand erzielte Bernhard Ebner vor 11.000 Zuschauern in der vierten Minute der Verlängerung den Siegtreffer. „Wir waren besser als im ersten Match und haben uns mehr getraut, besonders nach vorn. Dafür haben wir uns belohnt. Als die Russen aufdrehten, war es schwer, aber wir haben gut gestanden. Nachher sind wir härter vors Tor gegangen, daher finde ich den Sieg auch verdient. Die Jungs haben mir sehr geholfen. Es ist natürlich super, dass man im ersten Spiel für die Nationalmannschaft den ersten Sieg feiern kann. Nervös war ich eigentlich nicht, aber es war ein anderes Gefühl, eine besondere Anspannung. International ist alles viel schneller. Es macht aber riesen Spaß“, kommentierte Strahlmeier sein Länderspiel-Debüt. Insgesamt standen fünf Schwenninger im Aufgebot der deutschen Auswahl. Während Strahlmeier nur das zweite Spiel bestritt, standen Benedikt Brückner, Tim Bender, Simon Danner und Mirko Höfflin in beiden Partien auf dem Eis.

Bundestrainer Marco Sturm beurteilte die beiden Auftritte der Nationalmannschaft so: „Gegenüber des ersten Spiels war das zweite Match eine erkennbare Leistungssteigerung. Meine Mannschaft war mutiger, bissiger und hat sich den Sieg nach dem Zwei-Tore-Rückstand im letzten Drittel verdient. Wir hatten eine sehr gute Woche mit einem sehr guten Finish. Mit den Debütanten bin ich zufrieden. Diesen Weg wollen wir weitergehen.“

Wild Wings-Verteidiger Benedikt Brückner kommentierte den Auftritt des Schwenninger Quintetts in Sotschi so: „Das erste Spiel war für uns alle schwierig, da wir rund drei Wochen kein Spiel mehr bestritten hatten. In der zweiten Partie wurde es wesentlich besser. Insgesamt war es eine sehr gute Woche für uns, alle waren zufrieden.“

Das aktuelle DEB-Team wird auch für die zweite Lehrgangsmaßnahme im Hinblick auf die WM in Dänemark zusammenbleiben. Die fünf Schwenninger treffen sich am Dienstag mit ihren Teamkollegen in Dresden. Neben dem Training gibt es erneut zwei Spiele, diesmal gegen die Slowakei. Die Partien finden in Dresden und Weißwasser statt.