Regionalsport Schwarzwald Dustin Strahlmeier beim All-Star-Cup

Torhüter der Wild Wings in DEL-Auswahl beim Turnier in Bratislava

Eishockey: Am 17. Februar steigt im slowakischen Bratislava zum ersten Mal der All-Star-Cup. Die 14 Klubs der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben jeweils einen Spieler für diese Premiere abgestellt. Bei den Schwenninger Wild Wings ist dies Torhüter Dustin Strahlmeier. Teamchef der DEL-Auswahl ist Erich Kühnhackl, Coach der Mannschaft Georg Holzmann.

Am Turnier in Bratislava nehmen vier All Star-Teams aus der Slowakei, Tschechien, Österreich und Deutschland teil. Gespielt wird im Modus „Jeder gegen Jeden“ Auf dem Eis sind allerdings lediglich drei Feldspieler pro Mannschaft, so wie es in der DEL in der Verlängerung praktiziert wird. Eine Partie besteht aus zwei Halbzeiten mit jeweils 15 Minuten.