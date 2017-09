Regionalsport Schwarzwald "Dürfen keine großen Töne spucken"

Villinger A-Junioren empfangen FV Lörrach. B- und C-Junioren des FC 08 spielen auswärts. Auch Donaueschingen auf Reisen

Fußball-Verbandsliga, A-Junioren: FC 08 Villingen – FV Lörrach-Brombach (Sonntag, 15.30 Uhr). (ms) Langsam macht sich die bittere Erkenntnis breit, dass Alexander Müller den A-Junioren des FC 08 Villingen länger fehlen wird. „Alex muss sich einer Kernspintomographie unterziehen. Dann wissen wir genau, was er hat“, erklärt Trainer Emanuele Ingrao. Müller hatte sich am zweiten Spieltag beim 5:3-Sieg gegen Elzach verletzt. Sein Ausfall wiegt schwer. „Er ist unser Kapitän und ein wichtiger Spieler. Auch wenn er verletzt ist, steht er der Mannschaft im Training und den Spielen immer zur Seite. Wir sind im Kader aber gut besetzt und werden ihn ersetzen können“, betont Ingrao. Den sportlichen Aufwärtstrend der letzten Wochen wollen die Nullachter auch gegen den Tabellenzweiten fortsetzen. „Die vergangenen beiden Siege waren für die Moral sehr wichtig. Langsam bildet sich eine Stamm-Elf. Wir sollten aber mit den Füßen am Boden bleiben und keine großen Töne spucken“, warnt der Trainer. Am Dienstag spielen die Nullachter in der zweiten Runde des Verbandspokals beim FC Überlingen.

Verbandsliga, B-Junioren: FV Lörrach-Brombach – FC 08 Villingen (Sonntag, 13 Uhr). „Wir sind auf Lörrach bestens vorbereitet“, sagt Villingens U17-Trainer Mustafa Gürbüz. Dabei gab er preis, wie die Vorbereitung mit den Trainerkollegen Luis Silva und Tevfik Ceylan aussieht. „Ich bin schon seit 13 Jahren im Geschäft. So kenne ich viele Personen vor allem von den Fußballschulen, die uns nützliche Tipps zu den Gegnern geben. “ Über den Oberliga-Absteiger FV Lörrach weiß Gürbüz, dass „sie schnelle Flügelspieler haben und im Mittelfeld sehr ballsicher sind". Daher werden wir in der 3-4-3-Formation agieren und mit unseren drei schnellen Stürmern Sacir Alimanovic, Bilal Rüzgar und Philip Braun früh attackieren.“ Ceylan ergänzt: "Wenn wir gegen den offensivstarken Gegner unsere Qualitäten abrufen, bin ich zuversichtlich." Zwar fallen Felix Zeiser und Lukas Ganter weiterhin verletzt aus, allerdings sind drei Spieler aus dem Urlaub zurückgekehrt. „Diese Jungs sind aber noch nicht fit und zunächst kein Thema.“ Für das Nachholspiel gegen den JFV Singen gibt es noch kein Datum. Die Villinger favorisieren den 26. Oktober.

Oberliga, C-Junioren: TSG 1899 Hoffenheim II – FC 08 Villingen (Sonntag, 13 Uhr). „Der Knoten ist jetzt hoffentlich geplatzt“, sagt Villingens Trainer Haris Redzepagic. Der ordentliche Auftritt beim 1:1 gegen den SV Waldhof, bei dem Domenico De Leo den ersten Saisontreffer der Nullachter erzielte, habe die Stimmung verbessert. "Die Jungs waren im Training sehr gelöst und selbstbewusst. Sie wollen jetzt in Hoffenheim nachlegen“, merkt Redzepagic an. Dabei sieht der Trainer die TSG nicht nur tabellarisch auf Augenhöhe. „Sie spielen ähnlich wie der VfB Stuttgart mit kurzen Pässen. Wir können aber mithalten und wollen mindestens einen Punkt mitnehmen. Die Mannschaft freut sich auf das Spiel.“ Am Dienstag treffen die Nullachter im Verbandspokal auf den FV Lörrach-Brombach, der als starker Widersacher noch aus der abgelaufenen Saison bekannt ist. Redzepagic: „Wir werden dort rotieren und wollen weiterkommen.“

Verbandsliga, C-Junioren: SF Eintracht Freiburg – SG DJK Donaueschingen (Samstag, 14 Uhr). Nachdem die Donaueschinger gegen den SC Konstanz die ersten Punkte geholt haben, wartet nun der Tabellenzweite auf das Team um Coach Andreas Vöckt. Freiburg ist noch ungeschlagen nur aufgrund der schlechteren Tordifferenz auf Platz zwei. Vöckt: "Schon ein Punkt wäre ein riesiger Erfolg. Wir werden es versuchen." Ricky Dilger, der zuletzt wegen einer Zerrung fehlte, ist wieder dabei. Vöckt hat unter der Woche viel Euphorie ausgemacht. "Die Stimmung ist gut. Wir freuen uns darauf, gegen die Eintracht spielen zu dürfen."