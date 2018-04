Regionalsport Schwarzwald Duell starker Offensivreihen

FC Schonach empfängt DJK Donaueschingen. Zwei Mannschaften in starker Verfassung

Fußball-Landesliga: FC Schonach – DJK Donaueschingen (Sonntag, 15 Uhr). Der 23. Spieltag hat es in sich. Die Mannschaften auf den Plätzen eins bis sechs treffen in direkten Duellen aufeinander. Es könnte kleine Vorentscheidungen geben oder das Feld der Titelanwärter schiebt sich noch enger zusammen. Die Partie in Schonach ist in erster Linie ein Duell starker Offensivreihen. Schonach erzielte bisher 61 Treffer, die DJK sogar 66 und damit aktuell die meisten der 16 Landesligisten. Was bei dieser Konstellation möglich ist, zeigte das Spiel in der vergangenen Saison, als es in Schonach ein 4:4 gab.

Schonachs Trainer Enrique Blanco ist einem ähnlichem Spektakel nicht abgeneigt. „Grundsätzlich spiele ich lieber 3:3 als 0:0. Wir wollen dennoch versuchen, ohne Gegentreffer zu bleiben, denn dann hätten wir nicht verloren, was unser primäres Ziel ist.“ Blanco kennt den kommenden Gegner, der für ihn zu den Top-Teams der Liga gehört. „Donaueschingen ist uns in der Entwicklung weit voraus. Das ist ein gestandener Landesligist, während wir im zweiten Jahr in der Liga spielen.“

Blanco erwartet ein intensives Spiel. Manuel Passarella fällt weiterhin aus. Jannik Reiner wohl auch. Der Einsatz von Julian Kaiser wird sich kurzfristig entscheiden. Somit werden einige Akteure 90 Minuten spielen müssen, die sonst eher für einen Teileinsatz vorgesehen wären. Blanco: „Die Jungs müssen sich durchbeißen und mir zeigen, dass sie es auch schaffen. Wir werden alles versuchen, um unsere gute Ausgangslage zu bestätigen. Wir wissen aber auch, dass wir einen Gegner empfangen, der aktuell nahe der Bestform ist.“

Donaueschingens Trainer Olaf Kurth hat keinerlei Interesse an einem erneuten Spektakel. „Davon hatte ich erst am Mittwoch genug.“ Da kassierte seine Elf nach einer 5:1-Führung in Obereschach noch drei Treffer. „In derartigen Spielen zeigt sich einmal mehr, dass eine Auszeit auch im Fußball angebracht wäre, damit du als Trainer eingreifen kannst. Für uns war das Spiel ein Schuss vor den Bug. Jetzt sollten die Sinne wieder geschärft sein“, so Kurth. Der DJK-Trainer machte in der Vorbereitung auf die Partie auch das Vorrunden-Duell gegen Schonach zum Thema, als die Donaueschinger trotz doppelter Überzahl mit einer 2:3-Niederlage vom Platz gingen. „Da haben wir noch eine Rechnung offen.“

Dank der jüngsten Erfolgsserie kletterten die Donaueschinger in der Tabelle deutlich nach oben. Damit ist das Ziel noch nicht erreicht. Es soll nachgelegt werden. Zunächst mit der Stammbesetzung, später vielleicht auch mit einigen nachrückenden Youngstern. Dabei geht der Blick auch schon auf die kommende Saison. Kurth möchte auch Spielern der zweiten DJK-Mannschaft eine Chance geben. Beginnen wird in Schonach aber wohl die gleiche Elf wie in Obereschach. Gesetzt ist einmal mehr Schlussmann Sebastian Neininger, den Kurth wegen seiner jüngsten Leistungen als „unverzichtbar“ einstuft.