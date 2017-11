Fußball Duell der besten Offensivreihen: FC Schonach bestreitet Nachholspiel gegen FC 08 Villingen

FC Schonach bestreitet am Mittwoch gegen den FC 08 Villingen ein Landesliga-Nachholspiel

Fußball-Landesliga: FC Schonach – FC 08 Villingen II (Mittwoch, 19 Uhr). Zweiter Versuch für das Schwarzwald-Derby in der Landesliga: Nachdem vor eineinhalb Wochen die Partie abgesagt werden musste, treffen sich die mittlerweile punktgleichen Tabellennachbarn am heutigen Abend. Diesmal scheint eine Austragung möglich, obwohl am Montag das Training der Gastgeber wegen Schnee auf dem Platz ausfiel. Das Spiel ist die Partie der bisher besten Offensivreihen in der Liga.

Schonachs Trainer Enrique Blanco informierte sich am Dienstagmittag persönlich über die Platzbedingungen. „Wind und Regen haben in der Nacht den Schnee tauen lassen. Ich gehe fest davon aus, dass wir spielen werden“, sagt Blanco. Er hatte das Montag-Training abgesagt und seinen Spielern empfohlen, individuell etwas für die Fitness zu tun. Blanco: „Die Jungs sind schlau genug, um mich nicht zu enttäuschen. Auf ein Training in der Halle habe ich verzichtet, da wir im Januar und Februar dort noch oft genug sein werden.“

Noch lässt sich der Schonacher Trainer personell nicht in die Karten schauen. Wer sein Vertrauen haben wird, will Blanco zunächst im Mannschaftskreis sagen.“Weitaus wichtiger ist, dass wir wieder variabel spielen, eine Mischung aus Kurzpässen und diagonalen Bällen zeigen. Das Spiel wird uns Hinweise darauf geben, wie weit wir sind“, ergänzt Blanco. Er fordert von seinem Team, die individuellen Fehler zu minimieren und defensiv stabil zu stehen.“ Verärgert ist Blanco, dass die Partie für Mittwoch angesetzt wurde. „Wir haben Studenten und Schichtarbeiter. Darauf wird keine Rücksicht genommen, wobei wir alle Amateure sind. Das Spiel wäre auch am zweiten Dezemberwochenende möglich gewesen.“

Auch Marcel Yahyaijan, Trainer der Villinger, muss auf Spieler verzichten, die aus beruflichen Gründen nicht bis 19 Uhr in Schonach sein können. „Auch ich muss einen halben Tag Urlaub nehmen. Der Termin ist in der Tat etwas unglücklich, aber wir müssen es annehmen“, sagt Yahyaijan. Hinzu komme, dass Schonach einen Tag länger Pause hatte. Yahyaijan gab daher seinen Akteuren am Montagabend frei und setzte am Dienstag ein Abschlusstraining an. Unterstützung aus der Oberliga-Mannschaft erwartet der Trainer eher nicht, wird aber dennoch 16 Spieler zur Verfügung haben, die mit nach Schonach reisen.

Yahyaijan ist von der jüngsten Entwicklung in Schonach beeindruckt. „Da wurde gute Arbeit geleistet. Ich rechne mit einem emotionalen Spiel, denn viele Akteure kennen sich.“ Auch Yahyaijan hat mit Spielern wie Passarella oder German einst das gleiche Trikot getragen. Taktisch will sich Yahyaijan nicht in die Karten schauen lassen. „Ich freue mich auf die Partie. Beide haben gute Offensivspieler. Schauen wir mal, wie beide defensiv am Abend arbeiten werden“, fügt Yahyaijan an.