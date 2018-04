Regionalsport Schwarzwald Duell der Enttäuschten

Aufsteiger Obereschach trifft auf DJK Villingen. Erstes Spiel der Gastgeber nach Trainerwechsel

Fußball-Landesliga: SV Obereschach – DJK Villingen (Samstag, 14 Uhr). Das Nachbarschafts-Derby ist zugleich ein Kellerduell. Für beide gilt: verlieren verboten. Hinzu kommt, dass beide Mannschaften am vergangenen Spieltag herbe Klatschen kassierten. Villingen unterlag auf eigenem Platz gegen Hilzingen mit 1:6 und Obereschach in Schonach gar mit 1:9. Wer findet wieder den Vorwärtsgang? Wer hat das jüngste Negativerlebnis besser verarbeitet? Im September gab es im ersten Vergleich keine Tore zwischen beiden Teams.

Am Dienstagabend verabschiedete sich der bisherige Obereschacher Trainer Mario Bibic von der Mannschaft. Er hatte nach der Pleite in Schonach seinen Rücktritt eingereicht. „Es herrschte eine etwas gedrückte Stimmung. Wir haben Mario viel zu verdanken. Die Mannschaft ist enttäuscht, dass es soweit gekommen ist“, sagt Alexander Lees, der jetzt zusammen mit Christoph Hayn und Fabian Schwarz das Training übernommen hat. Bibic wollte mit seinem Rücktritt ein Zeichen und einen Impuls setzen. Ob das gelungen ist, wird schon das erste Spiel zeigen.

Die Konstellation vor dem Derby ist für Lees klar: „Bei einem Sieg verlassen wir wahrscheinlich die Abstiegsplätze. Bei einer Niederlage wird es verdammt schwer, einen der letzten drei Plätze noch abzugeben. Wir freuen uns auf die Partie, wobei wir wohl erst nach dem Abschlusstraining entscheiden werden, mit welchen elf Spielern wir beginnen“, ergänzt Lees. Noch seien einige Akteure leicht angeschlagen oder krank. In jedem Fall steht Jan Sakschewski, ein ehemaliger Spieler der DJK Villingen, für einen Einsatz bereit.

Wie Lees, hält sich auch Jan Hirsch, Trainer der DJK Villingen, mit Personalien bedeckt. ‚Er kündigt lediglich an, dass Heiko Reich, der am Freitag zurück erwartet wird, im Kader stehen wird. „Alles andere werden wir intern entscheiden“, so Hirsch. Er hofft, dass seine Schützlinge die jüngste Pleite verarbeitet haben. „Die vergangenen Spiele waren nicht so schlecht wie die eine Partie. Wir müssen unsere Chancenverwertung verbessern und auch mal ein Tor erzwingen“, wünscht sich Hirsch.

Nicht gefallen hat dem Villinger Coach indes der Trainerwechsel beim Gastgeber. „So eine Aktion erzeugt immer Aufbruchstimmung. Wenn du der erste Konkurrent nach einem Trainerwechsel bist, macht es die Aufgabe immer schwieriger. Wir wissen, was auf uns zukommt. Egal ob Hart- oder Rasenplatz, wir müssen die Zweikämpfe annehmen und gewinnen. Wir haben zwei Punkte Vorsprung, wobei es mir wegen der Brisanz in der Partie fast zu wenig wäre, den Abstand lediglich zu halten“, lässt Hirsch durchblicken, dass die Villinger auf Sieg spielen werden. Sie wissen auch, dass Obereschach bisher zwei Partien weniger ausgetragen hat und nicht zuletzt deshalb noch vorbeiziehen kann.