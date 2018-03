Regionalsport Schwarzwald Dreikampf um Rang zehn in der DEL

Letztes Hauptrunden-Wochenende der Wild Wings. Qualifikation für Pre-Playoffs weiter in der eigenen Hand

Eishockey: Ist das Schwenninger Glas nach dem Mannheim-Spiel nun halb voll oder halb leer? Mit einer schwachen Vorstellung gegen die Adler verpassten die Wild Wings am Mittwochabend den Riesenschritt in Richtung Pre-Playoffs. Zudem dürfte es mit der gezeigten Leistung schwer werden, in den letzten Hauptrundenspielen in Iserlohn (Freitag, 19.30 Uhr) und gegen Wolfsburg (Sonntag, 14 Uhr) noch zu punkten. So gesehen wäre das Glas halb leer.

Für ein halb volles Glas spricht die Tatsache, dass sich die Ausgangsposition für das Team von Pat Cortina trotz der 1:4-Derby-Pleite eher verbessert als verschlechtert hat. Vor dem Mittwoch-Spieltag hatten die Verfolger drei Spiele, um Schwenningen von Platz zehn zu verdrängen. Nun sind es nur noch zwei. Der Punkte-Vorsprung der Wild Wings blieb der gleiche, denn der Tabellenelfte Düsseldorfer EG und der Zwölfte, Augsburger Panther, gingen am Mittwochabend ebenfalls leer aus.

Düsseldorf liegt weiter drei Zähler zurück und hat zudem das um acht Treffer schlechtere Torverhältnis. Augsburg hat immer noch fünf Punkte Rückstand, jedoch das bessere Torverhältnis als die Schwenninger. Somit ist durchaus möglich, dass die Wild Wings auch Zehnter bleiben, wenn sie die beiden kommenden Spiele verlieren.

Eventuell wäre auch der achte Rang und somit das Heimrecht in den Pre-Playoffs noch drin. Allerdings nur dann, wenn die Wild Wings in den verbleibenden zwei Partien die Maximalausbeute von sechs Zählern holen und sowohl Iserlohn als auch Mannheim zweimal leer ausgehen. Nicht mehr möglich ist für die Schwenninger seit Mittwoch Platz sechs und damit die direkte Qualifikation fürs Playoff-Viertelfinale.

Das realistische Ziel heißt für Schwenningen am letzten Wochenende der Hauptrunde: Platz zehn verteidigen. Der Blick der Fans geht am Freitag nicht nur auf das Spiel ihrer Wild Wings in Iserlohn, sondern auch zur Düsseldorfer EG (zu Hause gegen Berlin) und zu den Augsburger Panther (in Wolfsburg). Vielleicht fällt ja bereits im vorletzten Hauptrundenspiel die Entscheidung, ob die Schwäne unter den besten Zehn bleiben.

Das Gute aus Schwenninger Sicht: Sollten die Wild Wings in Iserlohn verlieren, werden sie dennoch mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch vor dem letzten Spiel am Sonntag gegen Wolfsburg die beste Ausgangsposition im Rennen um Platz zehn haben. Schon allein das zeigt, wie nah die Schwenninger dran sind am größten Erfolg der vergangenen Jahre.