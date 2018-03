Regionalsport Schwarzwald Drei Treffer in der Schlussphase

Auswärtssieg für Villinger A-Junioren. Donaueschinger C-Jugend holt einen Punkt

Fußball-Verbandsliga, A-Junioren: SG Elzach – FC 08 Villingen 0:3 (0:0). (mst) Die Villinger A-Junioren sind mit einem souveränen 3:0-Erfolg in die Rückrunde gestartet. Für die Schwarzwälder war es das erste Spiel auf Rasen im Kalenderjahr 2018. Bis die Gäste in Führung gingen, dauerte es jedoch 76 Minuten. "In der ersten Hälfte hatten wir mit der guten Elzacher Defensive noch Schwierigkeiten. Nach der Pause wurde unsere individuelle Klasse dann deutlich", resümiert Trainer Emanuele Ingrao die Partie. In der Schlussphase brachte Kaiwan Schulze die Nullachter mit einem Distanzschuss in Führung. Elzach war nun gefordert, kassierte mit einem Doppelschlag aber die Vorentscheidung. Zuerst legte Furkan Sari nach Vorarbeit von Schulze nach, ehe Sacir Alimanovic nur zwei Minuten später alles klarmachte. Tore: 0:1 (76.) Schulze, 0:2 (86.) Sari, 0:3 (88.) Alimanovic. ZS: SR: Peter Möllinger (Staufen-Grunern).

C-Junioren, Verbandsliga: SG DJK Donaueschingen – Kehler FV 2:2 (2:1). (cl) Haarscharf schrammte die DJK am ersten Rückrundensieg vorbei. Im Spiel gegen den Tabellenletzten lagen die Schützlinge von Andreas Vöckt bis kurz vor Schluss mit 2:1 Toren vorn, bevor das 2:2 fiel. Entsprechend geknickt war der SG-Übungsleiter: „Schade, es wären drei Punkte drin gewesen.“ Bereits in Minute acht ging Kehl in Führung. In einem ausgeglichenen Spiel, in dem die Baaremer mehr Torchancen zu verzeichnen hatten, dauerte es bis zur 40. Minute, bevor Lukas Maier für den Ausgleich sorgte. Fast mit dem Halbzeitpfiff brachte Florian Vöckt die Grün-Weißen in Führung. In Minute 59 fiel das unglückliche 2:2.