Regionalsport Schwarzwald Drei Fußball-Trainer verlängern für nächste Saison

FV Marbach, FC Hochemmingen und FC Pfaffenweiler

FV Marbach

Michael Henseleitbleibt weiterhin Trainer

Fußball-Bezirksliga: Der FV Marbach und Trainer Michael Henseleit werden auch in der Saison 2018/19 ihre Zusammenarbeit fortsetzen. „Wir haben uns per Handschlag für eine weitere Spielzeit geeinigt. Wir wollen den zuletzt erfolgreichen Weg gemeinsam fortsetzen“, sagt Henseleit. Der Trainer hatte die Mannschaft binnen kürzester Zeit von der Kreisliga B in die Bezirksliga geführt. Dort überwintert die Elf auf Rang zehn. Personelle Veränderungen gibt es in der Winterpause nicht. Am Freitag steigt die Elf in die Vorbereitung für die zweite Saisonhälfte ein. (daz)

FC Hochemmingen

Mario Maus mussnicht lange überlegen

Fußball-Bezirksliga: Der FC Hochemmingen und Trainer Mario Maus werden auch in der Saison 2018/19 ihre Zusammenarbeit fortsetzen. Beide Parteien einigten sich jetzt auf eine weitere Spielzeit. Als mich die Vereinsführung fragte, musste ich nicht lange überlegen und habe sofort zugesagt“, so Maus. Er hatte die Mannschaft vor der Saison von Roland Waldraff übernommen und geht in seine zweite Spielzeit. Aktuell stehen die Hochemminger in der Tabelle auf Platz vier. In der Mannschaft gibt es keine personellen Veränderungen. Das erste Vorbereitungs-Training findet am Dienstag, 30. Januar. (daz)

FC Pfaffenweiler

Patrick Anders bleibt für weiteres Jahr Trainer

Fußball-Bezirksliga: Der Tabellenzweite FC Pfaffenweiler will längerfristig mit Spielertrainer Patrick Anders arbeiten und hat die Zusammenarbeit bereits jetzt um weitere zwölf Monate verlängert. „Die Vereinsführung kam auf mich zu. Von meiner Seite fiel mir die Entscheidung nicht schwer“, sagt Anders, der erst vor der laufenden Saison das Amt von Carmine Italiano übernommen hatte. Anders will auch in der Saison 2018/19 weiterhin als Spielertrainer agieren. Am Montag, 29. Januar, bittet er seine personell unveränderte Mannschaft zum ersten Training. Ab dem 23. Februar wird die Elf ein Trainingslager beim Partnerverein VfR Pfaffenweiler im Breisgau beziehen. (daz)