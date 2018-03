Regionalsport Schwarzwald Doppelter Einsatz für den Spitzenreiter aus Schwenningen

Wiha.Panthers bestreiten gleich zwei Heimspiele. Samstag gegen Limburg, Sonntag gegen Saarlouis

Basketball, Regionalliga: Wiha.Panthers VS – EVL Baskets Limburg (Samstag, 20 Uhr), Wiha.Panthers VS – SG Saarlouis/Dillingen (Sonntag, 17.30 Uhr). Nach mehr als einem Monat ohne Heimspiel dürfen sich die Fans der Panthers am Wochenende gleich doppelt freuen. Der Tabellenführer bestreitet zwei Heimspiele in der Deutenberghalle.

Der komplizierten Belegung der Deutenberghalle und den Spielplanmachern der 1. Regionalliga ist es geschuldet, dass die Panthers ein straffes Programm mit „Back-to-Back“-Spielen, also zwei Spiele an aufeinanderfolgenden Tagen, absolvieren müssen. Zuerst gastiert am Samstagabend der abgeschlagene Tabellenletzte EVL Baskets Limburg in Schwenningen, ehe am Sonntag am frühen Abend mit den „Sunkings“ aus Saarlouis ein größeres Kaliber auf die Schwenninger wartet. Trainer Alen Velcic reagiert gelassen auf den Doppelspieltag. „Es ist, wie es ist. Wir regen uns deshalb nicht auf. Vielleicht sind zwei Partien an einem Wochenende sogar besser als eine spielfreie Woche“, so der Coach. Ohnehin trainieren die Panthers immer am Tag vor einem Spiel, sodass quasi das zusätzliche Spiel eine Übungseinheit ersetze. Von einer erhöhten Belastung will Velcic nichts wissen. „Unsere Trainingseinheiten sind genauso intensiv wie ein richtiges Spiel. Ich sehe unsere Mannschaft körperlich in einem guten Zustand.“ Auch die mentale Frische sieht Velcic am Sonntag nicht in Gefahr. „Die Jungs sind Sportler, die immer voll fokussiert sind. Das macht denen nichts aus. Wir haben unsere Aufgaben in dieser Saison bisher bravourös gemeistert und bin zuversichtlich, dass uns das erneut gelingen wird.“

Am Samstag erwartet die Panthers den deutlich schwächeren der beiden Gegner. Während der Tabellenführer mit 20:1 Siegen eine fast perfekte Bilanz aufweist, liest sich die bisherige Saison der Hessen komplett gegenteilig. 20 Niederlagen stehen lediglich einem Sieg gegenüber, den die Baskets am dritten Spieltag gegen den Drittletzten BG Karlsruhe/Hockenheim einfuhren. Seitdem wartet die Mannschaft von Trainer Danny Stallbohm auf ein Erfolgserlebnis. Der Abstieg ist für das Team um die Ex-Panthers Julius Zurna und Franko Koljanin angesichts von zwölf Punkten Rückstand auf das rettende Ufer kaum noch abzuwenden.

Angesichts der auf dem Papier klaren Überlegenheit der Schwenninger ist es denkbar, gegen Limburg in den Energiesparmodus zu fahren, um Reserven für den Folgetag zu sparen. Nicht so mit Trainer Velcic. „Die Marschroute lautet gewinnen, egal ob mit einem oder 20 Punkte Vorsprung. Die Baskets können unangenehm werden, aber das wollen wir verhindern.“ Klar ist jedoch auch, dass Velcic viel rotieren und auf die gesamte Tiefe seiner Bank zurückgreifen wird. Diese ist wieder vollständig, nachdem Kosta Karamatskos die Grippe überstanden hat und wieder voll im Mannschaftstraining ist.

Am Sonntag wird den Panthers mit großer Wahrscheinlichkeit mehr abverlangt. Die Sunkings spielen eine starke Saison und sind auf einem guten Weg, hinter dem Spitzentrio mit dem vierten Platz die Saison zu beenden. Die Mannschaft von Trainer Dennis Mouget startete mit fünf Siegen in die Saison, ehe die Panthers im Hinspiel die Machtverhältnisse in der Liga geraderückten und mit einem klaren Sieg die Tabellenspitze übernahmen. Am Sonntag wird es zudem zum Duell zweier der besten Scorer kommen. Während der US-Amerikaner Rasheed Moore mit durchschnittlich 21 Punkten auf Platz vier der Scorerliste steht, führt sein Landsmann Ricky Easterling (25,7 Punkte) diese Wertung seit Saisonbeginn an. Velcic: „Wir werden versuchen, Easterling gut zu verteidigen. Wir haben die deutlich tiefere Bank. Ich bin zuversichtlich, dass wir diese Aufgabe lösen.“

Für die Fans bieten die Panthers ein Kombiticket an, das den Besuch beider Heimspiele für den vergünstigten Preis von 14 Euro ermöglicht.