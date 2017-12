Eishockey Doppelschlag schockt Schwenningen

Wild Wings verlieren in Bremerhaven mit 1:5. Verteidiger Benedikt Brückner bestreitet sein 400. DEL-Spiel

Damit war zu Saisonbeginn der Deutschen Eishockey Liga (DEL) nicht unbedingt zu rechnen. Bremerhaven gegen Schwenningen am 32. Spieltag, kaum einer hätte bei dieser Begegnung darauf gewettet, dass hier der Tabellensechste den Tabellenfünften empfängt. Beide Mannschaften aber spielen eine bislang überzeugende Saison und bewiesen das auch gestern Abend über weite Strecken. Lange ging es spannend vor 4255 Zuschauern zu, ehe der 5:1 (0:0, 1:1,4:0)-Sieg der Gastgeber feststand. Mit einem Doppelschlag durch Jan Urbas und Björn Svensson (52.) entschieden die Bremerhavener die Partie.

Am Morgen sind die Schwenninger per Flugzeug von Stuttgart nach Hamburg gereist, von dort ging es weiter nach Bremerhaven. Es war also eine recht komfortable Anreise. Und auch auf dem Eis fühlten sich die Gäste von Anfang an wohl. Es gab kaum ein Zurückhalten, beide Mannschaften spielten forsch nach vorne. Gelegenheiten blieben nicht aus, im ersten Drittel wollte aber kein Treffer gelingen. Die wenigen mitgereisten Schwenninger Fans kennen das von ihrem Team. Die Wild Wings machen es derzeit gerne spannend und schießen selten sehr viele Tore. Da aber auf die Abwehrarbeit oft Verlass ist, fällt das selten ins Gewicht.

So war es gestern auch im zweiten Drittel eine ausgeglichene Partie. In Minute 24 gingen die Schwenninger sogar durch Jussi Timonen in Führung. Die Freude der Gäste aber währte nur kurz. In Minute 27 gelang Christoph Körner der Ausgleich. Bei diesem Spielstand blieb es lange Zeit, ehe die Gastgeber ihre Gäste mit einem Doppelschlag schockten. Zunächst traf Jan Urbas in Überzahl (52.), den auf das Tor folgenden Angriff schloss Björn Svensson in der gleichen Minute zum 3:1 ab. Von diesem Rückschlag erholten sich die Schwenninger nicht mehr. Am Ende wurde es sogar noch deutlicher, da Jordan Owens zum 4:1 (58.) traf, als Wild-Wings-Torwart Dustin Strahlmeier sein Tor für einen weiteren Feldspieler verlassen hatte. Jason Bast legte gar noch das 5:1 (60.) nach – es wurde richtig bitter. Auch für Verteidiger Benedikt Brückner, der gestern sein 400. DEL-Spiel bestritt. Die Schwenninger haben allerdings am Sonntag mit dem Heimspiel gegen Iserlohn (14 Uhr) die Möglichkeit, dies wieder gutzumachen.