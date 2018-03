Regionalsport Schwarzwald Doppelpack von Benjamin Gaudig

FC Löffingen holt auswärts einen Punkt

Fußball-Landesliga: SpVgg F.A.L. – FC Löffingen 2:2 (1:1) Die Gastgeber gingen bereits in der 9. Minute mit ihrer ersten Chance durch Krasniqi in Führung. In der Folge hatte die Heimmannschaft das Spiel im Griff, ohne jedoch weitere Chancen generieren zu können. In Minute 27 konnten die Frickinger einen Löffinger Eckball nicht klären. Benjamin Gaudig nutzte dies zum Ausgleich.

Zu Beginn der zweiten Hälfte hatten die Gäste den besseren Start und F.A.L. hätte sich über einen weiteren Gegentreffer nicht beschweren können. In der 57. Minute fiel jedoch die erneute Führung für die Gastgeber. Sebastiani passte in den Strafraum auf Mark Burgenmeister, der zum 2:1 einschob. In der 76. Minute hatten die Gäste wieder einen Eckball, den erneut Gaudig zum 2:2 einköpfte. In der Schlussphase bekamen die Hausherren noch zwei gute Freistoßchancen. Beide Male ging der Ball neben das Tor.

Tore: 1:0 Krasniqi (9.), 1:1 Gaudig (27.), 2:1 M. Burgenmeister (57.) 2:2 Gaudig (76.); SR: Schillinger (Gernsbach); Z: 180

FC Löffingen: Osek, Kopp, Schwirtz, Kornienko (24. Weißenberger), D. Fuß (73. Baumann), Isele, K. Hirschbolz, K. Hoheisel, Kaufmann, Bürer (86. Schuler), Gaudig.