Donaueschinger Lehrstunde

Fußball-Landesliga: FC Rot-Weiß Salem – DJK Donaueschingen 1:6 (1:4). Donaueschingen gelang am Samstag der zweite Sieg in Folge und ein klarer dazu. Die DJK bestimmt ab der ersten Minute die Partie. Salem agierte ängstlich und passiv.

Schon in Minute 3 kam Heitzmann frei zum Kopfball und erzielte das 0:1. Nach einem Eckball, Salem wehrte schwach ab, erzielte Albicker (8.) das 0:2. Die DJK baute die Führung kontinuierlich aus. Wieder nach einem Eckball erzielte Schorpp (21.) das 0:3. Salem kam zu wenigen Kombinationen. Ein Alleingang von Senn endete mit einem Foul im Strafraum. Daniele (34.) verwandelte eiskalt zum 1:3. Die Salemer Hoffnungen wurden noch vor der Pause jäh zerstört. Wiederum war es der freistehende Heitzmann, der in Minute 41 seine Lufthoheit mit dem 4:1 unter Beweis stellte. Nach dem Seitenwechsel agierte Salem etwas sicherer und versuchte eine Ergebniskorrektur. Dennoch erteilten die Gäste mit dem klaren Vorsprung im Rücken eine Lehrstunde in Sachen Effizienz. Weitere Treffer von Schneider (63.) und Erndle (87.) waren die Konsequenz. Donaueschingen geriet nie in Gefahr. Tore: 0:1 (3.) Heitzmann, 0:2 (8.) Albicker, 0:3 (21.) Schorpp, 1:3 (34./FE) Daniele, 1:4 (41.) Heitzmann, 1:5 (63.) Schneider, 1:6 (87.) Erndle; SR: Wilke (Merzhausen), ZS: 200.

DJK Donaueschingen: Neininger, Limberger, Schneider, Schorpp, Wild (69. Erndle), Albicker, Ganter, Künstler (77. Beese), Heitzmann (82. Buckenberger), Beha, Sauter.