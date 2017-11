Donaueschinger Glanzleistung

DJK gewinnt in Überlingen unerwartet klar mit 5:0 Toren. Auch höheres Ergebnis möglich

Fußball-Landesliga: FC Überlingen – DJK Donaueschingen 0:5 (0:2). (gh) Eine herbe Enttäuschung boten die Gastgeber im Spiel gegen Donaueschingen. Allerdings war die DJK deutlich besser, als es der derzeitige Tabellenplatz vermuten ließ. Donaueschingen knüpfte an die zuletzt starken Leistungen nahtlos an und ist weiterhin im Aufwärtstrend.

Die erste Chance bot sich dem FC in der 3. Minute, als Kuczkowski aus aussichtsreicher Position an Gästetorhüter Neininger scheiterte. In der 9. Minute schloss Ohnmacht eine Flanke zum Führungstreffer der Gäste ab. Ein Freistoß von Kuczkowski (15.) verfehlte knapp das Gästetor. In der 25. Minute ließen die Überlinger Ohnmacht von der Mittelinie ungehindert in den Strafraum laufen und dieser erzielte mit diesem Angriff das 2:0. Nach diesem Treffer verlor der FC 09 völlig seine spielerische Linie. Erneut hatte Ohnmacht in der 36. Minute den dritten Gästetreffer auf dem Fuß, doch Dombrowski klärte auf der Linie für den bereits geschlagenen Überlinger Torwart Negrassus.

Der Überlinger Schlussmann verhinderte mit einer sehenswerten Fußabwehr in der 60. Minute die vorzeitige Entscheidung. Zehn Minuten später stand wiederum Negrassus im Mittelpunkt des Geschehens, als er gegen den plötzlich völlig freistehenden Ohnmacht in letzter Sekunde rettete. Ohnmacht (72.) setze mit einem uneigennützigen Zuspiel Erndle in Szene, doch mit einem Reflex klärte Negrasuss aus kurzer Distanz. In der 77. Minute kam Schorpp nach einem Freistoß im Strafraum völlig ungehindert zum Kopfball und ließ sich diese Chance zum 3:0 nicht nehmen. Er war es auch, der in der 80. Minute Cakici den Ball mustergültig auflegte. Cakici verwandelte mühelos zum vierten Gästetreffer.

Überlingen war bis zum Schlusspfiff um Ergebniskorrektur bemüht, doch gute Möglichkeiten von Blank (87.) und Kuczkowski (88.) fanden in Neininger ihren Meister. In der Nachspielzeit schloss Künstler einen sehenswerten Angriff zum Endstand ab, sodass die Gäste zu einem verdienten Auswärtssieg kamen und nach ihrem Kantersieg gegen Hilzingen nun auch optimal in die Rückrunde starteten Tore: 0:1 0:2 Ohnmacht (9./25.) 0:3 Erndle (72.) 0:3 Schorpp (77.) 0:4 Cakici (80.) 0:5 Künstler (90.+3), SR: Baumert (Achern); ZS: 100.