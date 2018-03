Regionalsport Schwarzwald Donaueschinger Gala

Kantersieg gegen Walbertsweiler-Rengetsweiler. Begeisternde Vorstellung vor 200 Zuschauern

Fußball-Landesliga: DJK Donaueschingen – FV Walbertsweiler-Rengetsweiler 6:0 (2:0) (tw) Die Begegnungen der Donaueschinger mit Walbertsweiler-Rengetsweiler versprechen immer Spektakel. Auch in dieser Partie begannen beide Mannschaften mit einem offenen Schlagabtausch, wobei die DJK präziser und schneller spielte. So vergab Max Schneider bereits in der 3. Minute eine „Hundertprozentige“ aus kurzer Distanz nach Querpass von Stephan Ohnmacht.

In der 7. Spielminute fiel der Führungstreffer für die Baaremer. Nach einem Kopfball von Raphael Schorpp konnte der Gästetorhüter nur kurz abwehren, sodass Ohnmacht mit dem Kopf leichtes Spiel hatte. Beide Teams versuchten über ihre technisch guten Möglichkeiten das Tempo hochzuhalten, wobei Walbertsweiler gegen die in der Defensive gut agierende DJK kaum zu nennenswerten Möglichkeiten kam. In der 25. Minute dann die nächste Großchance für die Heimelf, die jedoch Raphael Künstler nicht verwerten konnte. In der 34. Minute hatten die ihre erste sehr gute Möglichkeit. Bach schoss jedoch über das Tor.

Bezeichnend für diese Partie waren die Spielminuten 38 bis 39. Innerhalb dieser kurzen Zeit hatte zunächst die DJK die Einschussmöglichkeit, im Gegenzug hatte der Gast die Chance zum Ausgleich und wiederum im direkten Gegenzug die DJK die Chance zur 2:0-Führung. Die Zuschauer bekamen eine tolle Partie geboten. In der 42. Minute bediente Schneider mit einem Traumpass den mitgelaufenen Schorpp, der zum 2:0-Halbzeitstand traf.

Nach der Pause kam bereits in der 48. Minute die Vorentscheidung. Sebastian Sauter hämmerte aus 20 Metern den Ball unhaltbar in die kurze Ecke zum 3:0. Nun waren die Donaueschinger noch dominanter. Sie ließen Ball und Gegner nach Belieben laufen.

Bereits in der 57. Minute fiel das 4:0 durch Schneider nach herrlicher Vorarbeit von Benedikt Ganter und Ohnmacht. In Minute 64 folgte die nächste 100-prozentige Chance für die DJK. Schorpp setzte sich entschlossen gegen seinen Gegenspieler und den Torwart durch, verfehlte aber das leer stehende Tor knapp. In der 66. Minute sahen die Zuschauer bereits die nächste vergebene Donaueschinger Möglichkeit durch Ohnmacht. Fünf Minuten später schlug die begeisternde DJK jedoch erneut zu. Nach einem platzierten Eckball von Schneider erhöhte Schorpp auf 5:0. In der 78. Spielminute sorgte Ohnmacht mit einem Schuss aus 20 Metern für den 6:0-Endstand.

Tore: 1:0 (7.) Ohnmacht, 2:0 (43.) Schorpp, 3:0 (48.) Sauter, 4:0 (57.) Schneider, 5:0 (71.) Schorpp, 6:0 (78.) Ohnmacht; Schiedsrichterin: Spinner (Oberkirch); Zuschauer: 200.

DJK Donaueschingen: Neininger, Schneider (ab 79. Sommer), Heitzmann, Kleinhans, Erndle, Ganter, Albicker, Sauter, Künstler, Schorpp (ab 73. Raab) Ohnmacht.