regionalsport schwrzwald Donaueschinger Erfolgsserie gerissen

DJK unterliegt in Markdorf nach sieben unbezwungenen Partien mit 3:4

Fußball-Landesliga: SC Markdorf – DJK Donaueschingen 4:3 (2:1). Nach zuletzt teils sehr starken sieben Spielen ohne Niederlage gab es für Donaueschingen in Markdorf keine Punkte. Oft scheiterten die Gäste in besten Situationen am überragenden Markdorfer Schlussmann Bahadir Livgöcmen. Allein an ihm lag es, dass Markdorf drei Punkte im Abstiegskampf sammelte. Donaueschingen sollte die Niederlage nicht umwerfen.

Die ersten 15 Minuten der beiden Spielhälften gehörten aber den Gästen. Markdorf war da nicht im Spiel. Es haperte an der Abstimmung. Die Donauschinger schlugen aus ihren sehr guten Möglichkeiten kein Kapital. Einerseits, weil Livgöcmen hervorragend hielt und andererseits ein Treffer wegen Abseits nicht gegeben wurde. Das 1:0 (17.) durch Hasanmetaj drehte die Partie. Markdorf spielte nach dem Ausgleich auf Augenhöhe mit der DJK.

In Halbzeit zwei startete Donaueschingen zielstrebiger. Livgöcmen hielt sein Team aber im Spiel und vereitelte großartige DJK-Chancen. Su brachte Markdorf mit einem erfolgreichen Alleingang auf die Siegerstraße und Sandhas konterte zum 4:1. Nun stand mehrfach Livgöcmen im Brennpunkt, konnte das 2:4 und den Anschluss zum 3:4 nicht verhindern. Donaueschingen drückte, doch der Ausgleich gelang nicht mehr. Tore: 1:0 (17.) Hasanmetaj, 1:1 (26.) Schorpp, 2:1 (42.) Mauch, 3:1 (60.) Su, 4:1 (69.) Sandhas, 4:2 (80.) Schorpp, 4:3 (93.) Aguiar; SR: Kerstin Spinner (Oberkirch); ZS: 120.

DJK Donaueschingen: Neininger, Christian Limberger, Schneider, Ohnmacht, Schorpp, Raab, Albicker, Ganter (42. Kleinhans), Erndle, Sauter, Heizmann.