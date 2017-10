Regionalsport Schwarzwald Donaueschingen ist Favorit

Landesliga-Derby der DJK-Teams in Villingen. Beide Mannschaften unter Zugzwang

Fußball-Landesliga: DJK Villingen – DJK Donaueschingen (Samstag,. 15.30 Uhr). Das Derby der Namensvetter ist in dieser Saison ein Spiel zwischen zwei Mannschaften, die in der zweiten Tabellenhälfte liegend dringend Punkte brauchen. Die Donaueschinger holten bisher zwei Zähler mehr. Doch die vergangenen Jahre zeigen, dass diese Spiele immer heiß umkämpft waren.

„Wir schauen aktuell nicht auf die Tabelle. Natürlich ist Donaueschingen der Favorit. Die Mannschaft hatte in den vergangenen drei Partien einen klaren Aufwärtstrend. Mir ist wichtig, dass meine Spieler ihr Optimum herausholen. Sollten wir das schaffen, sind wir nicht chancenlos“, sagt Villingens Trainer Ralf Hellmer und ergänzt: „Wie in einem großen Getriebe müssen die Rädchen ineinandergreifen. Wir müssen gut schmieren, damit es läuft.“ Dem DJK-Coach geht es zudem darum, mehr Konstanz in die Trainings- und Spielleistungen zu bringen. Dann seien auch bessere Ergebnisse möglich.

Erstmals in dieser Saison kann Hellmer im personellen Bereich aus dem Vollen schöpfen. Bis auf den langzeitverletzten Martin Wieczorek sind alle Spieler dabei. Auch Mario Giesler nach zweiwöchiger Pause, Mike Tritschler nach seiner Sperre und Pascal Beha nach der Rückkehr aus dem Urlaub. Hellmer hat somit einige Aufstellungsvarianten. Seinen Spielern hat er vermittelt, endlich die gute Rückrunde in der vergangenen Saison aus den Köpfen zu streichen. Dafür könne sich die Mannschaft jetzt nichts mehr kaufen.

Exakt an der guten Rückrunde und nicht am aktuellen Tabellenstand misst Christian Leda, Trainer der Donaueschinger, den kommenden Gegner. „Villingen ist noch nicht wieder so im Tritt wie damals, aber wir orientieren uns an der stärksten Zeit dieser Mannschaft. Spiele in Villingen sind immer schwer“, unterstreicht Leda, der selbst eine ausgeglichene Bilanz in direkten Duellen hat. Je einem Sieg und einer Niederlage stehen zwei Punktteilungen gegenüber.

Die Donaueschinger werden wieder mit einem kleinen Mannschaftskader von wohl nur zwölf bis 13 Spielern anreisen. Zwar ist es denkbar, dass ein, zwei Spieler aus der Bezirksliga-Elf auf der Bank sitzen, doch künstlich aufblähen will Leda seinen Kader nicht. Er setzt darauf, dass dieser kleine Kader viel Qualität hat und eingespielt ist. Hoffnung machen zudem die vergangenen Partien, in denen sich die Donaueschinger ständig steigerten und somit sicherlich das Momentum etwas auf ihrer Seite haben. Leda will davon nichts wissen. „Die DJK Villingen ist immer ein unbequemer Gegner. Wir sollten vor allem unsere zuletzt gezeigte Schwäche bei Standards schnell ablegen. Nur so ist etwas machbar.“