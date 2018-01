Regionalsport Schwarzwald Dominik Bittner: "Das große Ziel steht über allem"

Wild Wings nach dem Sieg gegen Augsburg. Sonntag nächstes Spiel beim ERC Ingolstadt

Eishockey: Was für ein wichtiger Sieg. Mit dem 3:1 gegen die Augsburger Panther haben sich die Schwenninger Wild Wings wieder in die Spur Richtung Playoffs in der DEL gebracht. Nun gilt es am Sonntag beim ERC Ingolstadt (19 Uhr) nachzulegen.

"Crunchtime“ ist ein Wort, das gerne von Eishockeyprofis genutzt wird und für das es im Deutschen schwer eine Übersetzung gibt. Gemeint ist die Zeit, in der die Saison in ihre entscheidende Phase geht. In dieser Spielzeit beginnt diese Crunchtime in der DEL früh, sehr früh. So war die Partie der Schwenninger Wild Wings gegen die Augsburger Panther schon eine mit Playoff-Charakter. Angesichts der extrem engen Tabellensituation mussten unbedingt drei Punkte her. Von Druck war allerdings bei den Wild Wings in den ersten Minuten wenig zu spüren. Mit Elan und Offensivdrang kamen sie aus der Kabine und schon nach einer knappen Minute gingen sie endlich einmal wieder in Führung. "Der Trainer hatte uns gesagt, dass wir in einer solchen Situation nicht abwarten dürfen, sondern das Spiel in die Hand nehmen müssen“, erklärte Verteidiger Dominik Bittner den Blitzstart seines Teams. "Wir haben agiert und nicht reagiert.“

Was auch fast über die gesamte Partie gelang. Nicht, dass die Schwenninger mit Macht in die Offensive gedrängt hätten. Vielmehr fanden sie zurück zu ihren alten Tugenden, zunächst einmal defensiv gut zu stehen. Vor dem erneut super sicheren Dustin Strahlmeier im Tor wurde mächtig aufgeräumt, geackert, gekämpft. Richtung Augsburger Tor ging es schnell und zielstrebig, auch läuferisch überzeugten die Gastgeber an diesem Abend vollends. Dazu passten die Treffer Nummer zwei und drei, beides echte "Sahneschnittchen“. Wie Stefano Giliati und Markus Poukkula die Scheibe im Panthers Kasten unterbrachten, war nicht nur das Eintrittsgeld wert, sondern auch zum Zunge schnalzen. Einziger Wermutstropfen: Goalie Dustin Strahlmeier blieb erneut ein Shut-Out verwehrt. 57,5 Sekunden vor dem Ende musste die SERC-Keeper doch noch hinter sich schauen. Doppelt unglücklich war dabei, dass der Schuss von Augsburgs Andrew Leblanc vom Schlittschuh des Schwenninger Verteidigers Kyle Sonnenburg ins Tor prallte. „Das wäre natürlich ganz wichtig für Dustin gewesen. Wir haben auch wirklich alles gegeben, dass die Null weiter steht“, berichtete Dominik Bittner über den sichtlich wütenden Torhüter. "Es ist schon sehr ärgerlich, aber der Sieg steht über allem. Die Reaktion der Fans, die Dustin am Ende aufgebaut haben, war absolut toll.“

Noch wichtiger war sicherlich die Tatsache, dass die Schwäne dem Druck standgehalten haben. "Diese Erfahrung war ganz wichtig für meine Mannschaft“, sagte Trainer Pat Cortina. "Wir wissen jetzt, dass wir für solche Spiele bereit sind. Wir haben einen Schritt nach vorne gemacht. Wir müssen jetzt mental stark bleiben und unseren Kampfgeist und die läuferische Qualität beibehalten.“ Schließlich werden die Aufgaben nicht einfacher. Von Druck allerdings wollte Bittner nicht sprechen. „Wir sehen es eher als Herausforderung, die es zu meistern gilt“, so der Defensivspezialist. "Wir sind uns der Situation bewusst und haben diese erste Aufgabe gemeistert. Das tut gut.“

Schon am Sonntag steht in Ingolstadt die nächste an. Auch diese Panther sind ein direkter Konkurrent um die begehrten zehn Plätze, die die Saisonverlängerung bringen. Die Bayern kamen zuletzt gewaltig ins Rollen und machten einen schwachen Start mehr als wett. Zwar sieht die Bilanz der Wild Wings gegen die Ingolstädter nicht gerade gut aus, doch das letzte Aufeinandertreffen gewannen die Schwarzwälder Anfang Dezember mit 2:1. Um aus der Saturn-Arena Punkte mitzunehmen, brechen die Schwenninger bereits am Sonntagmorgen auf, bereiten sich dann in einem Tageshotel auf die Partie vor. "Wir nehmen den guten Start aus dem Augsburg-Spiel mit und unsere gute Mentalität“, schaut Bittner voraus. „Es gilt in den nächsten Tagen und Wochen clever zu sein in allen Bereichen, auch zum Beispiel in der Freizeit oder auf den Reisen. Denn das große Ziel steht über allem und das sind die Playoffs.“