Regionalsport Schwarzwald Dominic Häring: "Hinterzarten gewinnt"

Der Trainer des FC Pfohren tippt den 17. Spieltag in der Fußball-Kreisliga A 2

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: (daz) SV Hinterzarten – SSC Donaueschingen. „Der Spitzenreiter empfängt den Zweiten. Für die Spannung in der Spitze wäre es gut, würde Hinterzarten nicht gewinnen. Realistisch gesehen ist Hinterzarten dem SSC aber einen Schritt voraus. Ich tippe 2:0.“

SV Öfingen – FC Löffingen II. „Löffingen hat nahezu die doppelte Punktezahl wie Öfingen, doch das sollte am Sonntag keine Rolle spielen. Öfingen ist heimstark und braucht im Kampf um den Ligaerhalt jeden Zähler – 2:1.“

SV Gündelwangen – FC Bad Dürrheim II. „Im Spiel der Tabellennachbarn tippe ich 3:2 für die Gastgeber. Beide sind den Kunstrasen gewöhnt. Gündelwangen hat eine kampfstarke Elf und das könnte den Unterschied ausmachen.“

SV Grafenhausen – SV Göschweiler. „Grafenhausen hat sich nach dem Abstieg aus der Bezirksliga längst akklimatisiert. Göschweiler steht am Ende und die vielen Gegentreffer zeigen, wo die größte Baustelle ist. Spielt Grafenhausen seine offensiven Qualitäten aus, würde mich ein 5:1 nicht überraschen.“

FC Bräunlingen – FC Neustadt II. „Wir haben vergangenes Wochenende in Neustadt eine Niederlage kassiert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Bräunlingen auch passiert. Die Bräunlinger wollen oben dranbleiben. Ich tippe 2:0.“

FC Pfohren – TuS Oberbaldingen. „Wir haben in Oberbaldingen und auch am vergangenen Spieltag verloren. Demzufolge hat meine Mannschaft etwas gutzumachen. Auch wenn die Kräfte nach der langen Runde zu Ende gehen, so sollten wir gegen Oberbaldingen nochmals alles abrufen. „

FV Möhringen – SV Eisenbach. „Ein Spiel von zwei Mannschaften, die auf einem Abstiegsplatz stehen. Beide brauchen drei Punkte. Eisenbach ist auf eigenem Platz stärker und daher wird sich Möhringen mit 3:2 durchsetzen.“

FC Lenzkirch – FC Hüfingen. „Hüfingen ist eine Wundertüt e. Die Elf kann überraschend Spiele gewinnen, aber auch verlieren. Lenzkirch erscheint mir stärker. Zudem haben die Lenzkircher auf dem eigenen Kunstrasen ein Spielsystem entwickelt, das es Gästen schwer macht, Punkte zu entführen – 3:1.“