Dominante Villinger

Fußball-Landesliga: SC Markdorf – FC 08 Villingen II 1:5 (0:3). Nachdem Markdorf (4.) die erste Chance vergab, übernahm Villingen die Regie. Die Gastgeber fanden keinen Zugriff und verloren den Ball oft im Aufbau. Nach einer Viertelstunde erzielte Danilo Cristilli das 0:1. Wagner erhöhte auf 0:2. Nach einem Foulspiel der Gäste entschied der Unparteiische (33.) auf Elfmeter, doch der Ball landete am Pfosten. Im Gegenzug traf Fabio Chiurazzi zum 0:3. Fabian Mauch überlupfte den Gästekeeper zum 1:3. Auch in der zweiten Halbzeit hatten die Gäste mehr vom Spiel. Fabio Chiurazzi und Maurice Dresel erhöhten auf 1:5. In der 93. Minute sah Tsimba-Eggers die Rote Karte.

Tore: 0:1 (15.) Cristilli, 0:2 (30.) Wagner, 0:3 (40.) F. Chiuarazzi, 1:3 (46.) Mauch, 1:4 (56.) F. Chiurazzi, 1:5 (64.) Dresel. SR: Mera-Linz (Schopfheim). Zuschauer: 130; bes. Vork.: Rote Karte Tsimba-Eggers (90+3./FC 08).