Regionalsport Schwarzwald "Diese Aktion kann ein wichtiges Signal sein"

Funktionäre und Trainer nehmen Stellung zu Absage eines kompletten Spieltages im Sauerland

Fußball: Der Fußball-Kreisverband Arnsberg in Nordrhein-Westfalen hat für das Wochenende alle 27 Spiele der Kreisligen A bis D abgesetzt. Damit reagiert der Verband auf die zunehmende Gewalt gegen Schiedsrichter. Zuletzt wurde dort ein 16-jähriger Schiedsrichter bei einem Kreisligaspiel tätlich angegangen und brach die Partie ab. Was halten die Trainer der Schwarzwälder Kreisliga-Teams und Verbandsfunktionäre von dieser drastischen Maßnahme gegen Schiedsrichtergewalt? In einerSÜDKURIER-Umfrage nehmen sie klar Stellung.

Kuno Kayan (Vorsitzender Fußballbezirk Schwarzwald): „Ich finde die Absetzung eines kompletten Spieltages nicht richtig. Der Kreisverband ist den Vereinen, Schiedsrichtern und Spielern gegenüber zur Durchführung des Spielbetriebs verpflichtet. Deshalb gibt es sicher andere Mittel und Wege, um ein Zeichen zu setzen. Ich sehe die Vereine in der Pflicht, dass sich solche Vorfälle nicht häufen. Ich als Vorsitzender handhabe es so, dass ich den Dialog mit den betroffenen Personen suche und sie auffordere, Gewalttätigkeiten gegen Schiedsrichter schon im Keim zu ersticken. Zudem schlage ich drastische Strafen für Täter vor.“

Guido Seelig (Vorsitzender Bezirksschiedsrichterausschuss im Schwarzwald): „In dem Gebiet, wo die Spiele am Wochenende abgesetzt werden, gibt es sehr viele Gewaltausbrüche gegen Schiedsrichter. Deshalb befürworte ich diese Aktion. Sie muss allerdings gut durchdacht sein. Im Bezirk Schwarzwald gibt es zwar auch Beleidigungen, aber so gut wie keine körperlichen Angriffe mehr gegen Schiedsrichter. In der aktuellen Saison sind wir mit dem Verhalten auf den Plätzen sehr zufrieden. Wir arbeiten seit Jahren eng mit den Vereinen zusammen und pflegen das Fairplay. Das zahlt sich in unserem Bezirk aus. Die größte Sorge, die wir im Schwarzwald haben, ist die, dass es zu wenig Schiedsrichter gibt.“

Bernhard Stern (Trainer TuS Oberbaldingen, Kreisliga A2): „Ich halte wenig von dieser Maßnahme, weil sie das Problem nicht löst. Zwar finden an diesem Wochenende keine Gewalttaten statt, am Spieltag darauf kann dies allerdings schon wieder anders aussehen. Wir müssen uns die Frage stellen: Wovon geht die Gewalt aus? In den meisten Fällen sind es die beteiligten Vereine. Deshalb muss auf Clubebene das Bewusstsein für die Problematik geschaffen werden. Wenn Spieler die Täter sind, kann ein Trainer dies sanktionieren. Bei Zuschauern wird es schon schwieriger. Eine Negativentwicklung auf den Sportpläten im Schwarzwald habe ich in den letzten Jahren aber nicht festgestellt.“

Günter Hirsch (Trainer FC Fischbach, Kreisliga A1): „Ich bin der Meinung, dass der Schiedsrichter besser geschützt werden muss. Wir haben in unserer Region schon den ein oder anderen Fall gesehen, der zu einem Spielabbruch führte. Ich finde es erschreckend, was sich die Unparteiischen zum Teil von Spielern, Trainern oder Zuschauern anhören müssen. Spieler, die gegenüber dem Schiedsrichter tätlich werden, sollten nie wieder Fußball spielen dürfen. Zuschauer sollten lebenslange Platzverbote erhalten. Ich kann nur an meine Spieler appellieren, den Offiziellen mit Respekt zu behandeln und seine Entscheidungen zu akzeptieren. Die Maßnahme in Arnsberg sehe ich zwiegespalten, da sie die Übeltäter für ihre Aktion auch noch belohnt.“

Nunzio Pastore (Trainer FC Weilersbach, Kreisliga A1): „Grundsätzlich finde ich den Ausfall eines Spieltages als Protestaktion eine gute Maßnahme. Auf der anderen Seite glaube ich nicht, dass sie eine langfristige Wirkung zeigen wird. Wir müssen akzeptieren, dass es im Fußball Fehlentscheidungen gibt. Selbst mit dem Videobeweis gibt es immer wieder Diskussionen. Diese gehört zum Fußball dazu. Gewalt hat aber nirgendwo etwas verloren. Ohne den Schiri kann kein Spiel stattfinden. Deshalb sollten wir ihn respektieren.“

Dominic Häring (Trainer FC Pfohren, Kreisliga A2): „Ich finde die Absetzung des Spieltages nicht schlecht. Es gibt immer weniger Schiedsrichter. Deshalb sollten wir froh und dankbar sein, dass sich noch einige zur Verfügung stellen, um die Fußballspiele zu leiten. Ich bin an der Seitenlinie oft emotional und mit einigen Entscheidungen unzufrieden. Letztlich sollte ein normaler Umgangston herrschen, damit wir uns nach dem Spiel in die Augen schauen und zusammen ein Bierchen trinken können.“

Rafael Zimmermann (Trainer SV Rietheim, Kreisliga A1): „Ich habe mit meiner Mannschaft in dieser Saison selbst schon erlebt, dass ein Spiel aufgrund von rassistischen Beleidigungen einiger Zuschauer in Richtung des Offiziellen abgebrochen wurde. Die Aktion in Arnsberg finde ich daher gelungen, wobei sie auf lange Sicht das Problem nicht lösen wird. Ich sehe den Verband in der Verantwortung. Er muss als oberste Instanz bis nach unten hart durchgreifen. Die Schiedsrichter werden für ihre Leistungen nicht ausreichend gewürdigt. Jeder muss selbst mal ein Spiel pfeifen, um zu verstehen, wie schwer das ist.“

Thorsten Kratzner (stellvertretender Geschäftsführer Südbadischer Fußballverband): „Ich finde die Aktion gelungen, um ein Zeichen zu setzen, damit auch der Letzte kapiert, dass auf den Fußballplätzen etwas schief läuft. Ob durch die Spielabsetzungen eine nachhaltige Verbesserung erreicht wird, lässt sich allerdings nur schwer einschätzen. Vermutlich zeigt diese Maßnahme ein, zwei Wochen lang Wirkung. Wir in Südbaden setzen auf das Projekt Gewaltprävention, das nicht nur das Verhalten gegenüber Schiedsrichtern zum Thema hat, sondern auch die Schulung von Vereinsvertretern und Ordnern. Ziel des Projekts ist ein respektvollerer Umgang untereinander.“