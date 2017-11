Regionalsport Schwarzwald Die unterste Grenze unserer Vorstellungen

Rückblick auf den 16. Landesliga-Spieltag. Starke Ausbeute für Schwarzwälder Teams

Fußball-Landesliga: Trotz des teilweise ganz schlechten Wochenendwetters gab es am ersten Rückrundenspieltag keine Spielabsagen. Dafür mussten am Sonntag Spiele wegen des Schneegestöbers zwischenzeitlich unterbrochen werden. Die Schwarzwälder Landesligisten holten beachtliche 16 von 18 möglichen Punkten.

Mit dem 7:0-Erfolg gegen den Nachbarn DJK hat der FC 08 Villingen II die Tabellenführung erobert. Die Elf von Trainer Marcel Yahyaijan ist seit dem 8. Oktober (1:2 gegen Pfullendorf) ungeschlagen. In den vergangenen vier Partien holten die Villinger bei einem Torverhältnis von 19:0 zwölf Punkte. Die Elf ist bei aktuell 54 erzielten Toren schon jetzt ganz nah an der Marke der vergangenen Saison (62) dran. Mehr als halbiert hat sich zudem die Zahl der Gegentreffer. „Wir wussten immer, dass wir gute Einzelspieler haben. Jetzt funktionieren wir auch als Team“, freut sich Yahyaijan. Er war gegen die DJK trotz der schnellen Führung mit der Anfangsphase nicht ganz zufrieden. „Da fehlte uns etwas die Spannung.“ Dann aber lief es und ein 7:0 wäre auch schon nach 45 Minuten möglich gewesen.

Für die DJK Villingen war der Nachbar nicht nur eine Nummer zu groß. „Der FC 08 II ist nicht unser Maßstab. Es war eine Lehrstunde, wobei es schwer ist, den Hebel umzulegen, wenn du nach 20 Minuten mit 0:3 zurückliegst“, sagt Trainer Jan Hirsch. Dabei hatte Hirsch vor der Partie ein gutes Gefühl, denn seine Elf zeigte zuletzt ansprechende Leistungen. „Wir haben nahezu alle Zweikämpfe verloren und sind nie in die Schnittstellen gekommen. Letztlich müssen wir froh sein, aus der Partie ohne Verletzungen zu gehen“, ergänzt Hirsch. Die DJK ist mit neun Punkten aus 16 Spielen nun Vorletzter und wird eine ähnliche Energieleistung wie in der vergangenen Saison benötigen, um in der Landesliga zu bleiben.

Nach nur einem Punkt aus den vorherigen zwei Partien hat sich der FC Schonach mit dem 4:1-Erfolg in Markdorf eindrucksvoll zurückgemeldet. „Wir hatten es uns fest vorgenommen, wieder in die Erfolgsspur zu kommen. Die Jungs haben auf die Zähne gebissen. Die ersten 30 Minuten waren überragend“, lobt Trainer Enrique Blanco die Leistungen in den allerhöchsten Tönen. Blanco ist begeistert, wie sich seine Elf präsentierte. „Nur die letzten 15 Minuten haben wir etwas den Fuß vom Gaspedal genommen. In der Pause haben wir uns eingeschworen, nochmals nachzulegen und das ist mit dem vierten Treffer auch gelungen“, freut sich Blanco. Der Trainer würdigt nicht nur die Spieler auf dem Feld. „Alle, die im Kader standen, haben das Lob verdient. Das war klasse.“

Mit dem 3:0-Erfolg gegen die SG Dettingen feierte der FC Furtwangen den achten Sieg in Folge. Die Elf von Spielertrainer Markus Knackmuß ist zudem seit 320 Minuten ohne Gegentreffer. „Wir schaffen es aktuell sehr gut, die Vorgaben umzusetzen. Die Mannschaft gibt auf dem Platz alles und versteht es, sich zu belohnen. Zudem arbeiten alle nach hinten mit“, sagt der Trainer. Knackmuß musste kurzfristig auf Patrick Staudt verzichten, für den Marcel Ambs auf der linken Seite der Vierer-Kette spielte. Der Ausfall von Staudt machte zudem einen Einsatz von Steffen Holzapfel und Tim Geiger möglich, nachdem zunächst nur ein Platz frei war. Nur zu gern möchten die Furtwanger am kommenden Wochenende auch die Partie in Salem bestreiten, denn bei dem Lauf der Mannschaft wäre es allen beteiligten lieber, die Winterpause würde später kommen. Aufgrund der winterlichen Verhältnisse in Furtwangen hat Knackmuß gleich für drei Abende in dieser Woche die Soccerhalle für das Training angemietet.

Dem 9:0 gegen Hilzingen eine Woche zuvor ließ die DJK Donaueschingen am Wochenende ein 5:0 in Überlingen folgen. „Wir hatten eine etwas turbulente Woche mit einigen Besprechungen hinter uns. Die Mannschaft hat das richtige Zeichen gesetzt. Wenn ich bedenke, dass wir vielleicht 15 Mal ins Abseits gerannt sind, dann ist das 5:0 eher noch zu knapp ausgefallen“, bilanziert DJK-Trainer Christian Leda. Auch ein leicht verändertes Spielsystem wurde von der Mannschaft gut umgesetzt. Nun stehen die Allmendshofener bei 20 Punkten aus 15 Spielen, was Leda nicht zufrieden stimmt. „Das ist die unterste Grenze unserer Vorstellungen. Wir hatten uns deutlich mehr erhofft.“ Leda nennt zudem noch eine Statistik: „Wir haben aus den ersten fünf Partien einen Punkt geholt, aus den letzten zehn aber 19. Das zeigt, was mit mehr Konstanz machbar gewesen wäre.“

Weiterhin auf der Stelle tritt der FC Löffingen, der vom neuen Schlusslicht Hilzingen ein 0:0 mitbrachte. „In der aktuellen Verfassung meiner Mannschaft muss ich mit dem Ergebnis zufrieden sein. Es ist eher ein gewonnener statt zwei verlorene Punkte“, analysiert Trainer Tim Heine. Vor allem offensiv fehle seiner Elf gegenwärtig die Kreativität, so hatte Hilzingen sogar die besseren Chancen. „Der Gegner stand sehr tief und damit hatten wir unsere Probleme“, ergänzt Heine. So war es einmal mehr Schlussmann Dominik Osek, der mit einigen Paraden zumindest den einen Punkt festhielt. Dabei war es lange unklar, ob Osek überhaupt spielen kann. „Dominik hatte noch vom Spiel zuvor eine Gehirnerschütterung“, ergänzt Heine. Mit Kevin Hoheisel und Peter Beha wirkten zudem zwei weitere Akteure mit, die mehr oder weniger auf die Zähne gebissen haben.

Sechs Mal spielte der SV Obereschach auf eigenem Platz und sechs Mal ging die Elf als Verlierer vom Feld. Am Sonntag endete im siebten Heimspiel der Saison die Negativserie mit dem 2:1-Erfolg gegen Frickingen. Vor und nach dem Spiel gab es vor allem vom Gegner einige Diskussionen über die Bespielbarkeit des Hartplatzes. „Der Schiedsrichter hat sein Okay gegeben und damit war alles klar. Wir haben eine längere Anlaufphase gebraucht, fanden dann aber immer besser in die Partie. Selbst der 0:1-Rückstand hat uns nicht umgeworfen“, sagt SVO-Trainer Mario Bibic. Seinen Schützlingen genügten fünf Minuten, um aus dem 0:1 ein 2:1 zu machen. „Die Erleichterung war nach der Partie greifbar und die Freude riesengroß“, fügt der Trainer an. Noch am Samstag hatte René Riegger bei der Sportparty VS in der Villinger Tonhalle diesen Sieg auf der Bühne angekündigt. Bei dieser Veranstaltung belegte die Elf einen guten vierten Platz in der Mannschaftswertung.