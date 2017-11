"Die Winterpause kommt sehr gelegen"

Rückblick auf den 17. Spieltag in der Bezirksliga. Tennenbronn und Pfaffenweiler hadern mit Remis

Fußball-Bezirksliga: (daz) Nur fünf der acht Spiele wurden am Wochenende am zweiten Rückrundenspieltag ausgetragen. Mit dem FC Königsfeld und dem SV Überauchen haben zwei Mannschaften nun bereits drei Nachholspiele.

Drei Punkte hatte der FC Pfaffenweiler gegen Bonndorf eingeplant und lange sah es auch danach aus, als würde das Spitzenteam den Platz als Sieger verlassen. In der zweiten Minute der Nachspielzeit glich Bonndorf zum 1:1 aus. „Ich ärgere mich vielmehr über die davor vergebenen Chancen. Mit einem 2:0 wäre die Partie entschieden gewesen. Wir haben vier, fünf allerbeste Möglichkeiten liegen gelassen und das ist bitter. Das Unentschieden fühlt sich eher wie eine Niederlage an“, sagt Spielertrainer Patrick Anders. Pfaffenweiler hat nun keine Nachholspiele mehr und geht in die Winterpause. „Wir hätten mehr Punkte haben können, aber ich bin zufrieden. Wir haben eine junge Mannschaft, die aus Fehlern lernen wird. Mit einer guten Vorbereitung nach der Winterpause ist für uns sicherlich noch einiges möglich“, ergänzt Anders.

Einen Punkt brachte der FC Hochemmingen beim 1:1 aus Donaueschingen mit. „Wir wussten, dass uns auf dem kleinen Kunstrasenplatz ein schweres Spiel erwartet. Hinzu kam, dass sich die Donaueschinger gegenüber dem Hinspiel deutlich verbessert haben. Somit geht die Punkteteilung auch in Ordnung“, sagt Hochemmingens Trainer Mario Maus. Er ist mit der bisherigen Bilanz zufrieden. „Jeder weiß, dass das zweite Jahr in einer Liga besonders schwer ist. Mit 29 Punkten und damit fast zwei im Schnitt sind wir gut dabei. Schließlich ist es auch für mich das erste Jahr in der Trainer-Verantwortung“, ergänzt Maus. Besonders zeichnet die Hochemminger ihre Stabilität in der Abwehr aus. Die 15 Gegentreffer sind der mit Abstand beste Wert der Liga.

Seit Jahren warnen alle Trainer ihre Mannschaften vor der Heimstärke des FV Tennenbronn. Diese scheint der Elf gegenwärtig allerdings etwas abhanden gekommen zu sein. Gegen Dauchingen kassierte Tennenbronn einmal mehr in der Schlussphase den 2:2-Ausgleich. „Das war jetzt schon das vierte Heimspiel in Folge, in dem wir Punkte in den Schlussminuten verloren haben. Es fühlt sich wie eine Niederlage an und in der Kabine gingen die Köpfe der Spieler auf den Boden“, sagt Trainer Carmine Italiano. Seine Mannschaft hatte zuvor gute Möglichkeiten, schaffte aber den vorentscheidenden dritten Treffer nicht. „Die Winterpause kommt sehr gelegen. Wir müssen uns wieder neu sammeln“, ergänzt Trainer Italiano.

Auf dem tiefen Rasenplatz feierte der FV Marbach einen 3:2-Erfolg gegen den SV TuS Immendingen. Mann des Tages war Dreierpacker Stefan Henseleit, der von seinen Mitspielern exzellent in Szene gesetzt wurde. „Wir wollten das Spiel unbedingt durchbringen. Bei den Bodenverhältnissen dominierte natürlich der Kampf und da haben wir uns von einer guten Seite gezeigt“, resümiert Trainer Michael Henseleit. Nach dem zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich und einem Platzverweis habe sein Team in Unterzahl alles für den Erfolg gegeben. „Ich wusste, dass unsere Moral stimmt. Nur mit der Chancenverwertung hadere ich“, ergänzt Henseleit. Für seine Elf war es erst der zweite Heimsieg.

Trotz einer 1:0-Führung musste Aufsteiger SG Riedöschingen/Hondingen gegen Gutmadingen mit einer 2:3-Niederlage vom Platz gehen. „Wir müssen nach unserer Führung das 2:0 machen, dann läuft das Spiel anders. Für die Mannschaft tut mir das Ergebnis leid, denn wir hätten zumindest einen Punkt verdient gehabt“, sagt Spielertrainer Björn Werhan. Für seine Elf war es nicht einfach, nach zweiwöchiger Punktspielpause wieder in den Rhythmus zu kommen. Das sei aber trotz der Niederlage gelungen. Werhan: „Wir nehmen einige positive Aspekte und sicher auch neues Selbstvertrauen mit, schließlich hat Gutmadingen ganz andere Saisonziele als wir. Meine Mannschaft hat eine geschlossene Leistung gezeigt, die es immer auf den Platz zu bringen gilt.“