Die Siegesserie geht weiter

FC Furtwangen gewinnt auch beim FC RW Salem

Fußball-Landesliga: FC RW Salem – FC Furtwangen 0:3 (0:2) – Die Furtwanger sind in diesen Wochen nicht zu stoppen. In Salem feierten die Bregtäler bereits den neunten Sieg in Folge und kletterten auf den fünften Tabellenplatz.

Nach wenigen Minuten des Abtastens nahmen Gäste aus dem Schwarzwald das Heft in die Hand und hatten Chancen durch Marcel Ambs, Martin Willmann, Steffen Holzapfel und Jan Meier, der nach einem Alleingang gleich zwei freie Mitspieler übersah und den Ball am langen Eck vorbeizog.

In der 14. Minute hatte Salem die erste Möglichkeit. Ein satter Hammer von Nikolai Notheis wurde gerade noch ins Toraus abgewehrt. Die daraus resultierende Ecke entwickelte sich allerdings zum Bumerang. Einen stark vorgetragenen Konter über Willmann verwertete Florian Kaltenbach zum 0:1.

Im Anschluss kamen die Gastgeber etwas auf und hatten durch Beck in der 26. Minute die klarste Einschussmöglichkeit des gesamten Spiels. Doch sein Abschluss trudelte um Haaresbreite am Außenpfosten vorbei. Wiederum Beck war es in der 34. Minute, dessen Volleyabnahme Gäste-Torhüter Christoph Wehrle gerade noch zur Ecke ablenken konnte. Unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff schlugen die Furtwanger erneut zu. Nach einer präzisen Flanke traf der freistehende Markus Ringwald kompromisslos zum 0:2.

In der ersten Viertelstunde der zweiten Halbzeit hatte Salem mehr vom Spiel, doch es fehlte auch das nötige Glück. So ging in der 55. Minute eine Flankenabnahme von Theurich nur knapp über die Querlatte. Die Furtwanger sorgten in der 70. Minute für die Vorentscheidung. Einen konzentriert vorgetragenen Angriff über Fichter vollendete Kaltenbach mit dem 0:3. Am Ende verbuchte das Team von Trainer Markus Knackmuß einen hochverdienten Auswärtssieg.

Tore: 0:1 (15.) Kaltenbach, 0:2 (45.) M. Ringwald, 0:3 (70.) Kaltenbach, ZS: 40, SR: Langeneckert (Appenweier).

FC Furtwangen: Wehrle, M. Ringwald, Ambs, Kaltenbach (82. Markon), J. Ringwald, Willmann (88. Vollmer), Holzapfel, Meier, Fichter, Geiger, Staudt