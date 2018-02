Regionalsport Schwarzwald Die Panthers-Siegesserie geht weiter

Schwenninger Basketballer mit klarem Heimsieg. Trainer Velcic unzufrieden mit Leistung

Basketball, 1. Regionalliga: Wiha.Panthers Schwenningen – BG Eisbären Karlsruhe/Hockenheim 83:64 (22:9, 22:13, 21:20, 18:22). Pflicht erfüllt und Tabellenführung verteidigt. Der Erfolg der Panthers gegen die Nordbadener war zugleich der 16. Sieg in Folge. Die Schwenninger lösten ihre Heimaufgabe am Samstag vor 600 Zuschauern gegen den Vorletzten glanzlos. Trainer Alen Velcic zeigte sich trotz des souveränen Start-Ziel-Sieges mit der Leistung seines Teams nicht zufrieden.

Schwenningen spielte die ersten zehn Minuten druckvoll und schnell, was den Eisbären schnell offenbarte, dass für sie in der Deutenberghalle nichts zu holen sein dürfte. Über ein 22:9 im ersten Viertel zogen die Panthers im zweiten Durchgang schnell mit 26:9, 32:17 und 20 Punkte Vorsprung weg (39:19) und bauten dieses Führung bis zur Pause auf 44:22 aus.

Coach Velic begann schon zur Hälfte des Spiels mit der munteren Rotation seines kompletten Kaders, um allen Spielern Spielpraxis zu geben. Torben Tönjann stand rund 17 Minuten auf dem Feld. Dabei gelangen dem Niederländer immerhin zwei Dreier. Das Center-Duo Davor Barovic und Petar Madunic wechselte sich ab, wobei Barovic mit einem Double-Double aufwartete.

Sehr positiv wurde vom Publikum aufgenommen, als Velcic das Schwenninger Eigengewächs Dominik Hermann im dritten Viertel aufs Spielfeld schickte. Der Youngster schnupperte ein weiteres Mal Luft bei den „Großen“. Die Nervosität war ihm freilich anzumerken. Doch die Routiniers animierten ihn immer wieder, dass er selbst das Abschlussrisiko suchen soll.

Das Wechselspiel des Trainers hemmte zwar in manchen Aktionen den Spielfluss, sodass sich in der zweiten Halbzeit eine zerfahrene Begegnung entwickelte. Dies verhinderte eine deutlich höhere Punktausbeute der Panthers. „Unser Ziel war ein Sieg und ich wollte allen Spielern genügend Einsatzzeiten geben. Wir haben allerdings in der zweiten Halbzeit zu viele Fehler gemacht und unkonzentriert gespielt. Dies muss in den nächsten Spielen wieder besser werden“, ärgerte sich Velcic nach der Partie.

Gästetrainer Goran Miljevic war mit der Vorstellung seiner Mannschaft, bei der Metej Jelovcic (17) und Kenny Fluellen (14) die Punktbesten waren, trotz der klaren Niederlage nicht unzufrieden: „Die Panthers sind ein starkes Team. Da war es klar, dass wir nur eine Chance hätten, wenn wir alle vier Viertel einen Sahnetag erwischen. Ich freue mich dennoch, dass wir die zweite Halbzeit mit 42:39 für uns entschieden haben. Meine Jungs haben nie aufgegeben.“

Für die Panthers-Fans heißt es nun erst einmal warten: Das Velcic-Team hat in den kommenden vier Wochenenden drei Auswärtsspiele in Folge in Crailsheim, Stuttgart und Mainz vor der Brust. Erst am 10. März gegen den Tabellenletzten Limburg steht das nächste Heimspiel auf dem Deutenberg an.

Die Panthers-Statistik: Rasheed Moore (16 Punkte), Jaka Zagorc (13), Davor Barovic (11), Petar Madunic (10), Sergey Tsvetkov (9/1 Dreier), Boyka Pangarov (6/2), Torben Tönnjann (6/2), Darius Pakamidis (4), Konstantin Karamatskos (4) und Nikola Fekete (4).