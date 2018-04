Regionalsport Schwarzwald Die Mannschaft ist der Star

Meisterschaft für Panthers Schwenningen jetzt greifbar nah. Teamgeist bei Basketballern Schlüssel zum Erfolg

Basketball, Regionalliga: Wer kann dieser Mannschaft den Titel jetzt noch nehmen? Mit dem souveränen 77:63-Erfolg im Spitzenspiel in Koblenz machten die Wiha Panthers VS einen großen Schritt Richtung erneute Meisterschaft.

Formsache: Zwei Spiele bleiben den Panthers noch, um den zweiten Titel in Folge unter Dach und Fach zu bringen. Nach dem kommenden, spielfreien Wochenende gastiert der MTV Kronberg in der Deutenberghalle, ehe das Saisonfinale am 28. April in Fellbach steigen wird. Am Samstag drücken die Panthers Tübingen die Daumen, die mit einem Sieg gegen Speyer dafür sorgen könnten, dass die Schwenninger schon vor dem letzten Spiel vor heimischer Kulisse den Titel klarmachen könnten. Glückwünsche zum Titel wollen die Schwenninger noch nicht annehmen. "Wir denken von Spiel zu Spiel und werden sowohl Kronberg als auch Fellbach ernst nehmen." Aufbauspieler Kosta Karamatskos ergänzt: "Es sieht jetzt ganz gut aus. Wir haben aber noch zwei Spiele vor uns. Erst wenn wir diese Partien gewonnen haben, sind wir Meister." Das Einzige, was nach dem Koblenz-Sieg gefeiert wurde, war Jaka Zagorcs 28. Geburtstag.

Der Wurf fällt: Zu Beginn der Saison ärgerte sich Coach Velcic noch tierisch über die phasenweise desolate Trefferquote von der Dreierquote und polterte nach dem schwachen Auswärtsspiel in Stuttgart, als zahlreiche offene Würfe nicht fielen: "Das wird uns noch den Titel kosten." Nun sind die Panthers nach dem Erfolg in Koblenz auf Kurs Meisterschaft, weil unter anderem die Wurfkrise überwunden wurde. Zehn von 19 Distanzwürfen fanden am Samstag ihren Weg ins Ziel, was einer starken Quote von knapp 53 Prozent entspricht. Maßgeblichen Anteil daran hatte Rasheed Moore, der sechs seiner acht Dreier traf. "Wir haben in der Woche vor dem Spiel zusammen rund 2000 Würfe genommen, weil ich wusste, dass wir sie brauchen werden. Wenn wir sie nicht getroffen hätten, wäre es sehr schwierig geworden", weiß Velcic.

Teamgeist: Beim Gastspiel in Koblenz kamen nur acht Spieler zum Einsatz, zumal Boyko Pangarov nur für 17 Sekunden auf dem Feld stand. Trainer Velcic erklärte den Verzicht auf den quirligen Scharfschützen: "Ich hatte den Eindruck, dass die anderen Guards ihm körperlich etwas überlegen sind und er häufiger an den Blöcken des Gegners hängen geblieben wäre." Von den drei Großen kam lediglich Petar Madunic für knapp elf Minuten zum Einsatz, Davor Barovic und Torbenn Tönjann saßen das ganze Spiel über auf der Bank. Trübsal bliesen sie am Samstag und auch während der ganzen Saison nicht. "Diese Jungs, die nicht so oft zum Einsatz kamen, haben den gleichen Anteil am Erfolg wie der Rest. Sie trainieren gut und halten dadurch das Level hoch. Es herrscht untereinander keine Missgunst, jeder gönnt jedem alles", lobt Velcic den Geist seiner Mannschaft, die in dieser Zusammensetzung allerdings nicht in der Pro B spielen dürfte. Aufgrund der Ausländerregelung müssen die Panthers im Falle eines Aufstiegs mehrere Deutsche verpflichten und deshalb Ausländer abgeben.

Bewerbungsschreiben: Große Spieler werden oft an ihren Leistungen in großen Partien gemessen. Rasheed Moore hat mit seinen 28 Punkten und sechs Rebounds nochmals unterstrichen, dass er einer der besten Akteure der Regionalliga ist. Oder sogar der beste? Dies wird sich am Ende der Saison zeigen, wenn die Trainer der Liga zur Wahl gebeten werden. Neben dem Spieler der Saison werden die besten Deutschen, die besten Ausländer und der beste Trainer ausgezeichnet. Im Rennen um die Individualauszeichnung darf sich Moore als bester Scorer des (Stand jetzt) besten Teams berechtigte Hoffnungen auf den "MVP"-Award machen. Moores Trainer Alen Velcic wünscht sich nur eines: "Der Gewinner sollte aus meiner Mannschaft kommen. Für mich ist aber das ganze Team der MVP. Rasheed hat am Samstag nochmals ein starkes Bewerbungsschreiben um den Titel abgegeben."