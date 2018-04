Regionalsport Schwarzwald Die Jungs sind unglaublich"

Stimmen zur Regionalliga-Meisterschaft der wiha.Panthers Schwenningen

Basketball-Regionalliga: Die Freude über die Meisterschaft in der Regionalliga war bei den wiha.Panthers Schwenningen riesengroß. Einige Stimmen zum Titelgewinn:

Alen Velcic (Trainer Panthers): „Nach den ersten zwei Saisonspielen war dieser Erfolg nicht absehbar. Wir sind seither menschlich zusammengewachsen. Die Jungs wollten mit aller Macht den Titel gewinnen. Sie sind einfach unglaublich. Sie haben so knallhart trainiert und ihr Ziel nie aus den Augen verloren. Ich kann mich nicht tief genug vor ihnen verbeugen. Die Meisterschaft im letzten Jahr war toll, aber diese ist über alles erhaben. 26 Siege in Folge sind eine andere Welt. Es sind tolle Jungs mit tollen Charakteren. Ich bin etwas traurig, dass ich aufgrund der Ausländerregelung in der 2. Basketball-Bundesliga viele gehen lassen muss. Der Titel gehört aber denen, die immer an uns geglaubt haben und nach dem Hickhack des vergangenen Sommers zurückgekehrt sind. Ich kann sicher sagen, dass ich auch in der nächsten Saison Trainer sein werde und ich bin überzeugt, dass wir die Lizenz bekommen und ab September in der Liga Pro B spielen.“

Rasheed Moore (Topscorerder Panthers): „Es war eine großartige Saison, die bereits im August mit der Vorbereitung begann. All die harte Arbeit hat sich ausgezahlt. Ich freue mich über den Titel. Es war aber auch eine lange Saison und ich bin bereits seit neun Monaten von zuhause weg. Ich liebe die Jungs, die mich mit offenen Armen empfangen haben. Ich werde mit allen in Kontakt bleiben.“

Nikola Fekete (Kapitän Wiha.Panthers): „Ich bin nicht nur auf dem Feld, sondern auch bei der Party einer der Anführer. Wenn man, wie wir, 26 Siege in Serie gewinnt, verdient man den Titel. Jeder hat alles für das Team gegeben. Wir sind mittlerweile wie Brüder. Das ist der Hauptgrund für den Erfolg. Es war mir eine große Ehre, Kapitän dieser Mannschaft gewesen zu sein. Dies war beruflich bedingt mein letztes Spiel. Ich werde aber in Villingen-Schwenningen bleiben.“

Kosta Karamatskos (Spielmacher Wiha.Panthers): „Ich bin megaglücklich und erleichtert. Wir haben diese Saison alle am selben Strang gezogen. Ich habe in meiner Karriere noch nie 26 Spiele in Folge gewonnen. Kann ich mir vorstellen, auch nächste Saison hier zu spielen? Klar, warum nicht? Der Aufstieg war die Voraussetzung dafür. Wenn beide Seiten zufrieden sind, dann bleibe ich sehr gerne. Die Jungs sind mir sehr ans Herz gewachsen. Zudem sind unsere Fans einmalig. Ich bin stolz, für solche Fans spielen zu dürfen.“

Marco Marzi (Spielleiter Regionalliga): „Es war ein sehr spannendes Regionalliga-Saisonfinale mit zwei extrem guten Mannschaften. Speyer und Schwenningen haben einen deutlichen Vorsprung auf den Rest der Liga und haben gegeneinander je einmal gewonnen und einmal verloren. Ich hoffe, dass die Panthers in der kommenden Saison in der Liga Pro B spielen werden. Den sportlichen Aufstieg haben sie jedenfalls geschafft. Sie haben auch eine tolle Zuschauerentwicklung hingelegt. Diese Kulisse wäre auch in der Pro B top. Eine erneute Enttäuschung wie im Vorjahr wäre für die Mannschaft und alle drumherum nicht schön.“