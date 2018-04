Die Besten des Jahres

DJK Donaueschingen spielt am Mittwoch im Landesliga-Derby gegen den FC 08 Villingen II

Fußball-Landesliga: DJK Donaueschingen – FC 08 Villingen II (Mittwoch, 18 Uhr). (daz) Der Spitzenreiter gastiert beim Tabellensechsten. Brisanter wird die Partie beim Blick auf die Rückrundentabelle. Danach spielt der Erste gegen den Zweiten. Die zwei besten Teams des Jahres treffen im DJK-Sportpark aufeinander. Eine Konstellation, die im Vorfeld für ein Spiel auf sehr hohem Niveau spricht. Mitte August gewann Villingen den ersten Vergleich mit 4:1.

Sechs Spiele, sechs Siege – Donaueschingen ist aktuell in einer glänzenden Verfassung und hat nichts zu verlieren. „Wir freuen uns alle riesig. Es herrscht Vorfreude pur. Es kommt nicht so oft vor, den Spitzenreiter auf eigenem Platz begrüßen zu dürfen“, sagt DJK-Trainer Olaf Kurth. Gleichzeitig treffen in der Partie die beste Offensive (DJK/76 Tore) auf die beste Abwehr (FC 08/19). „Wir werden uns etwas einfallen lassen, wie diese Defensive zu knacken ist. Wir haben Respekt vor den Villingern, müssen uns aber auch nicht kleiner machen, als wir sind“, ergänzt Kurth. Er hat zuletzt in seiner Elf eine gewisse Leichtigkeit ausgemacht. Kurth: „Wir genießen die aktuelle Situation.“

Am Montag ließ Kurth viel regenerieren. Die vielen Spiele in den vergangenen Wochen haben zu dieser Entscheidung beigetragen. Zudem geht es darum, dass sich Spieler von ihren Blessuren erholen können. Stephan Ohnmacht ist angeschlagen und Janik Beha am Knie verletzt. Sein Einsatz am Mittwoch ist eher unwahrscheinlich.

Nur zu gern hätte Marcel Yahyaijan, Trainer des FC 08, die gleiche oder eine noch stärkere Elf wie am Samstag in Pfullendorf aufgeboten. Da jedoch gleichzeitig die Oberliga-Elf und die A-Junioren der Villinger im Einsatz sind, wird es Veränderungen geben. Zudem ist Cevher Atar gesperrt. Auch ein denkbarer Einsatz von Yahyaijan selbst, der durchaus möglich gewesen wäre, ist nach seinem Platzverweis in Pfullendorf ausgeschlossen. „Wir wollen eine starke Elf auf den Platz bringen und unseren Teil dazu leisten, dass es wirklich ein Top-Spiel wird“, sagt Yahyaijan. Immerhin reisen die Nullachter mit der Empfehlung von zuletzt 13 ungeschlagenen Partien an.

Der jüngste Aufwärtstrend der DJK Donaueschingen stellt für Yahyaijan keine Überraschung dar. Er rechnet mit einem hoch motivierten Gastgeber, der von einer sicherlich großen Kulisse nach vorn getrieben wird. „Mein Trainerkollege wird seine Spieler zudem an das Hinspiel erinnern. Schade ist nur, dass beide wohl nicht in Bestbesetzung antreten können. Das hätte die Partie noch reizvoller gemacht“, ergänzt der Übungsleiter des Spitzenreiters.