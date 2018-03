Die Angst dominiert

SC Konstanz und DJK Villingen trennen sich 1:1 und verbleiben auf Abstiegsplätzen

Fußball-Landesliga: SC Konstanz-Wollmatingen – DJK Villingen 1:1 (0:0). In einem vorentscheidenden Spiel um den Verbleib in der Liga gab es nach Spielschluss keine freudigen Gesichter. Die Angst vor einer Niederlage saß von Anfang an bei beiden im Nacken. So verlief die erste halbe Stunde bis auf einige harmlose Distanzschüsse ereignislos. Ein Konstanzer Zuspiel von Bongiovanni auf Grimm wurde von Gästetorhüter Amiti Lavdrim abgefangen. Glück hatte auf der anderen Seite Biesinger im SC-Tor, als ein Distanzschuss von Martin Wieczorek nur knapp übers Tor strich. Wenige Minuten vor der Halbzeitpause wurde Bongiovanni von Heimpel auf halblinker Position steil geschickt. Sein Schlenzer ging am Tor vorbei.

Auch die zweite Hälfte war lange nicht unterhaltsamer. Als nach einem Eckball die SC-Defensive den Ball nicht klärte, brachte Lukas Hug mit einem typischen Abstaubertor die DJK in Führung. Nun hatten die Konstanzer nichts mehr zu verlieren und zeigten, dass sie in der Lage sind, für Gefahr zu sorgen. Von der rechten Seite gelangen S. Sultani mehrere gefährliche Flanken. Ein Kopfball von Remensperger hatte zwar die Richtung, aber der Aufsetzer sprang noch über die Latte. Nur Minuten später wurde die nächste weite Flanke von Grimm per Kopf zum Elfmeterpunkt weitergeleitet, wo Ben Chaieb zum Ausgleich traf. In Minute 79 setzte sich Sturm durch und spielte den Ball am Torhüter vorbei, jedoch parallel zur Torlinie. Kein Mitspieler war da, um diese Möglichkeit zu nutzen. Tore: 0:1 (63.) Hug, 1:1 (67.) Ben Caieb , SR: Grigorowitsch (Lahr); ZS: 80.

DJK Villingen: Amiti, Penndorf, Werner, (78. Zimmermann), Marc), Käfer (68. S. Förnbacher), Takuete (89. Schrenk), Laermann, Reich, Tritschler, Hug, Riesle, Wieczorek.