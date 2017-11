Regionalsport Schwarzwald "Die Abwehr ist unser Prunkstück"

Rückblick auf den 14. Spieltag in der Kreisliga A 1. FC Fischbach steht vor der erbstmeisterschaft

Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: Ein Punkt fehlt dem FC Fischbach noch zur Herbstmeisterschaft. „Das wäre eine Momentaufnahme und nicht mehr. Andererseits zeigt es, dass wir bisher eine gute Saison gespielt haben“, betont Trainer Günter Hirsch. Seine Mannschaft hat nach dem 1:0 gegen den FC Schonach II elf Partien gewonnen, wobei die erst neun Gegentreffer die mit Abstand beste Defensivarbeit in der Liga zeigt. „Die Abwehr ist unser Prunkstück, wobei nicht nur die vier Spieler dort Anerkennung verdienen. Wir arbeiten als Mannschaft defensiv ausgezeichnet und gut organisiert“, ergänzt Hirsch. Gegen Schonach war er auch mit dem knappsten aller möglichen Erfolge zufrieden: „Die Schonacher waren 45 Minuten gleichwertig.“

Mit dem 5:3-Erfolg in Schönwald untermauerte die DJK Villingen II den zweiten Platz. „Die Basis unseres gegenwärtigen Erfolges ist die gute Trainingsarbeit. Zudem haben die A-Jugendspieler der Mannschaft viel Qualität zugefügt. Hinzu kommt, dass die erfahrenen Akteure die jungen Spieler führen. Die Mischung stimmt“, freut sich Trainer Adrian Schade. Einer dieser erfahrenen Akteure ist Patrick Haas, dreifacher Torschütze in Schönwald. „Patrick arbeitet viel mit den jungen Spielern, die wiederum davon profitieren“, ergänzt Schade. Der Trainer will den zweiten Platz nun gern bis zur Winterpause verteidigen. „Nach oben schauen wir nicht. Wir wollen uns als Mannschaft entwickeln und einige Vereine ärgern.“

Ohne Punkte reiste die SG Vöhrenbach/Hammereisenbach nach der 0:2-Niederlage aus Rietheim zurück. „Rietheim hat die ersten 45 Minuten dominiert. Erst nach dem Seitenwechsel haben wir so gespielt, wie ich es mir vorstelle. Nur haben wir unsere Chancen nicht genutzt, weil wir unsere Angriffe nicht konsequent zu Ende gespielt haben. Mit einem Anschlusstreffer hätte die Partie kippen können“, sagt SG-Trainer Franz Ratz. Für ihn ist der Sieg der Rietheimer „aufgrund der ersten Halbzeit“ verdient.

Der VfB Villingen schloss mit dem 2:1-Erfolg bei Hajduk nach Punkten zum Stadt-Konkurrenten auf. „Es war ein gutes Spiel meiner Mannschaft. Allerdings müssen wir weiterhin an der Chancenverwertung arbeiten. Da haben wir wieder einige gute Möglichkeiten ausgelassen“, sagt Trainer Toni Szarmach, den noch immer die 1:2-Niederlage in der Vorwoche in Weilersbach „gewaltig nervt“. Szarmach hofft, dass seine Elf in den verbleibenden Partien nachlegt, „denn uns fehlen aus den bisherigen Spielen sechs bis sieben Zähler“.

Mit einem 5:0-Sieg gegen Peterzell feierte die SG Buchenberg/Neuhausen den bisher höchsten Saisonsieg. „Es war das erste Spiel, in dem ich personell aus dem Vollen schöpfen konnte. Ich war schon am Donnerstag überrascht, als plötzlich 17 Spieler im Training waren“, freut sich Trainer Hannes Feucht. Nicht gefallen hat ihm, dass nach der Begegnung „eine zu große Euphorie entstand“, denn noch sei seine Elf in akuter Abstiegsgefahr. Feucht: „Dieser Sieg kann nur der Auftakt sein. Schon am Wochenende in Kappel gilt es nachzulegen.“

Auch ohne Tore sah Richard Dittrich im Spiel des SV Nußbach gegen Kappel „ein sehr gutes Spiel von beiden Mannschaften“. Beide hätten ein hartes aber faires Zweikampfverhalten gezeigt. „“Es gab nicht eine gelbe Karte und Schiedsrichter Markovic agierte über 90 Minuten sehr souverän. So einen Spielleiter wünscht man sich jede Woche“, betont Dittrich. Ärgerlich ist für den Übungsleiter, dass seine Elf etwas von der einstigen Heimstärke eingebüßt hat. „Wir haben fast schon einen Heimkomplex. Auf eigenem Platz müssen wir mehr punkten.“