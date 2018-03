Regionalsport Schwarzwald Derbysieg soll für Auftrieb sorgen

FC Löffingen muss auswärts ran

Fußball-Landesliga: Spvgg. F.A.L. – FC Löffingen (Sonntag, 15 Uhr) – Der FC Löffingen ist mit vier Punkten aus zwei Spielen gut in die zweite Saisonhälfte gestartet. Nun wartet auf die Hochschwarzwälder in Frickingen eine weitere schwere Aufgabe.

Die Spvgg. F.A.L. bestritt nach der Winterpause erst eine Partie, die bei der DJK Donaueschingen mit 2:5 verloren wurde. Dass die Löffinger die DJK vor wenigen Tagen mit 2:1 bezwungen haben, dürfte für FCL-Spielertrainer Tim Heine kaum eine Rolle spielen.

„Wir wissen um die Leistungsstärke von F.A.L“, sagt Heine und fügt an: „Wir hatten schon in der Vorrunde Probleme mit dieser Mannschaft, als wir auf heimischem Gelände eine knappe 1:2 Niederlage einstecken mussten.“ Der Trainer hofft nun, dass der jüngste 2:1-Derbysieg gegen Donaueschingen seiner Mannschaft für den nötigen Auftrieb sorgt. Heine: „Der Sieg gibt uns Selbstvertrauen.“

Mit den Eindrücken der Trainingswoche ist Heine zufrieden: „Wir haben gut trainiert und fast alle Spieler sind am Sonntag dabei.“ Bis auf Mannschaftsführer Peter Beha, der weiterhin verletzt ist, hat Heine eine große Auswahl an Spielern. Heine: „Ich hoffe, dass Kim Hirschbolz im Mittelfeld erneut eine so starke Partie wie gegen die DJK Donaueschingen abliefert und somit die Lücke von Peter Beha annähernd schließen wird.“

Ein besonderes Augenmerk werden die Löffinger am Sonntag in Frickingen auf den gegnerischen Torjäger Mark Burgenmeister richten. Er liegt mit 15 Toren auf dem dritten Rang der Landesliga-Torschützenliste. Heine: „Wir werden uns spezielle Zuständigkeiten überlegen aber die technisch stark bestückte Mannschaft muss im Kollektiv angegangen werden.“