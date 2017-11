Regionalsport Schwarzwald Derby mit Torgarantie

FC 08 Villingen II erwartet SV Obereschach. Neuling zwar mit Respekt, aber ohne Angst

Fußball-Landesliga: FC 08 Villingen II – SV Obereschach (Sonntag, 14.30 Uhr). Der erste Blick auf das Papier zeigt einmal mehr: Es gibt Unterschiede. Der auffälligste liegt darin, dass die Landesliga-Elf des FC 08 Villingen ihr letztes Heimspiel gegen Hilzingen mit 9:2 gewann und Obereschach am vergangenen Sonntag nach einer 3:0-Führung mit 3:4 verlor. Marcel Yahyaijan, der Villinger Coach, hat das Spiel zwar nicht gesehen, „aber Obereschach in dieser Saison schon das ein oder andere Mal beobachtet.“ Er lässt sich davon nicht blenden. „Obereschach hat 3:0 geführt und auch in anderen Spielen wie gegen Pfullendorf und Schonach gezeigt, dass sie durchaus mithalten können.“ Die 36 Gegentreffer des Aufsteigers sind ihm allerdings nicht verborgen geblieben. Sein Team erzielte immerhin 35 Treffer – was genau den Schnitt ausmacht, drei Tore pro Partie. Also würde ein Ergebnis mit 3:0, 3:1 oder 3:2 bei den Vorgeschichten der beiden Stadtrivalen am Ende niemand verwundern. Doch so einfach wird es bei der Unberechenbarkeit des SVO nicht.

„Daheim wollen wir das Spiel machen. Wir nehmen den Gegner ernst und unterschätzen ihn nicht“, sieht Yahyaijan in dem Derby eine Eigendynamik. „Da passiert schnell mal ein Gegentor und wirft alles über den Haufen.“ Daher ist sein Ziel: „Ein frühes 1:0, darüber würde ich mich freuen.“ Villingen hat die letzten drei Spiele nicht verloren und in den beiden gewonnenen Partien satte zwölf Treffer erzielt. „Wenn wir unser Spiel aufziehen und nicht überheblich agieren, werden wir die drei Punkte holen.“

Dem jungen Trainer der Nullachter ist es in den letzten Wochen gelungen, die Struktur der Mannschaft nach vorne zu ordnen. „Wir sind spielerisch sehr gut, es gibt keinen Hauruck-Fußball.“ Yahyaijans wichtigste Korsettstangen sind an Bord: „Baris Cakici, Fabio Chiurazzi oder Mario Ketterer. Sie prägen unser Spiel.“ Aber auch Stefano Campisciano oder Mauro Chiurazzi sind für ihn in der Zweiten wertvolle Spieler. Das Gerüst der U23 sorgt für Stabilität und Kontinuität.

Obereschachs Trainer Mario Bibic musste diese Woche viel Aufbauarbeit leisten. Ein 3:4 nach 3:0-Führung eine Stunde lang liegt schwerer im Magen als ein 0:7 gegen Furtwangen. Drei wichtige Punkte weg, eine offensichtliche Heimschwäche mit null Punkten und die Klarheit: Der Neuling steht in der Tabelle weit unten und genießt keine Schonfrist von den Gegnern. Im Derby ist das Bibic-Team Außenseiter. „Wir haben Respekt, aber keine Angst. Für eigene Tore sind wir immer gut, nur müssen wir besser gegen den Ball arbeiten.“ Personell ist der Kader in den letzten beiden Wochen wieder breiter aufgestellt. Einzig die defensive Stabilität fehlt auf der ganzen Linie. Bibic: „Hier müssen wir als Mannschaft kompakter agieren, aggressiv in die Zweikämpfe gehen, Laufbereitschaft zeigen und alles geben. Mir geht es darum, dass wir uns auf dem Platz wieder als Einheit zeigen.“ Im Friedengrund lautet Obereschachs oberstes Ziel: „Wir wollen ein frühes Gegentor vermeiden. Wie wir dies taktisch angehen, werde ich mir noch überlegen“, sagt Bibic.