Regionalsport Schwarzwald Derby-Sieg vor 750 Zuschauern

KSV Tennenbronn gewinnt gegen Aichhalden 17:13. Begeisterte Fans sehen packendes Duell

Ringe, Regionalliga: KSV Tennenbronn – AB Aichhalden 17:13 (am) „Jeder kann jeden schlagen“ lautet das Fazit aus den Regionalliga-Derbys, nachdem Sulgen gegen Tennenbronn, Aichhalden gegen Sulgen und nun Tennenbronn gegen Aichhalden gewonnen hat. 750 Zuschauer verfolgten am Freitagabend den Tennenbronner Sieg im Prestigeduell.

Nicht unerwartet stellte sich Aichhaldens „Oldie“ Uwe Schullian im ersten Kampf gegen den 14-jährigen Mathias Schondelmaier. Schondelmaier vermied großes Risiko und war mit seinem knappen Punktsieg durch drei Einserwertungen hoch zufrieden. Dimitar Kumchev traf in Constantin Hutuleac einmal mehr einen extrem starken Greco-Ringer, dem er am Boden nicht standhalten konnte. Der Aichhalder Schwergewichtler erzielte mit Durchdrehern seinen klaren Vorsprung und holte drei Zähler für die Gäste. Ziemlich hart zur Sache gingen Peter Lehmann und Radostin Shindov. Der Aichhalder musste dafür zwei Strafpunkte einstecken. Es waren allerdings die einzigen auf dem Konto von Lehmann. Auch er war in der Bodenlage nicht stabil genug und eine Armverletzung beeinträchtigte seine Abwehr zunehmend, so dass Shindov Überlegenheitssieger wurde.

Zweieinhalb Minuten lang passierte nichts zwischen Miroslav Geshev und Andreas Trost. Dann kam der erste blitzartige Beingriff des Tennenbronners. Dies wiederholte er bis zum Ende noch mehrfach. Am Ende fehlte Geshev nur ein einziger Punkt zum Mannschaftsvierer. Aichhaldens Stefan Brugger klammerte David Brenn anfangs erfolgreich und machte die ersten Punkte. Geplagt von Beinkrämpfen konnte er den agilen Brenn nicht dauerhaft bremsen und geriet immer mehr unter Druck. In der zweiten Kampfhälfte bestimmte der Tennenbronner eindeutig das Geschehen und wurde verdienter Punktsieger.

Zur Pause führte Aichhalden mit 7:6 Punkten. Es folgten zwei Vierer. Auf Tennenbronner Seite war Florian Neumaier eine Nummer zu groß für Roman Brüstle und umgekehrt machte Lorenz Brüstle (Aichhalden) kurzen Prozess mit Matteo Lehmann. Danach erhöhte Aichhalden auf drei Punkte Vorsprung durch einen Punktsieg von Frank Schwab gegen Jonas Schondelmaier.

Auf Angriff setzte Timo-Marcel Nagel im vorletzten Kampf gegen den versierten Daniel Eberhardt und kam mit schnellen Beinangriffen wiederholt zum Erfolg. Sein glattes 9:0 brachte den 13:13-Ausgleich im Derby. Nun konnte Fabian Reiner den Tennenbronner Sieg klarmachen. Und er tat diese auch. Mit einem satten Hüftschwung beförderte Reiner seinen Gegner Christian Bantle auf die Schultern und wurde frenetisch gefeiert.

Stimmen zum Kampf:

Matthias Brenn (Trainer Tennenbronn): „Es war ein packendes Derby. Wir haben tolle Ringer und tolle Fans gesehen. Dass wir gewonnen haben, ist natürlich schön. Aber der wahre Sieger ist der Ringkampf in unserer Region und dazu leisten alle Vereine ihren Beitrag.

Lorenz Kopp (Trainer Aichhalden): „Das Ergebnis ist okay. Wir haben einen Kampf zu wenig gewonnen. Die größten Hoffnungen dafür hatte ich bis 66 kg, aber Stefan Brugger konnte David Brenn nicht aufhalten.“