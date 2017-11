Regionalsport Schwarzwald Der nächste Schritt Richtung Weltcup

Christin Maier startetmorgen beim IBU-CupFurtwanger Biathletin rückt zu den Damen auf

Biathlon: Wenn morgen um 13 Uhr der Startschuss beim 7,5 Kilometer langen Sprintrennen im Rahmen des IBU-Cups im nowegischen Sjusjoen fällt, beginnt auch für Christin Maier aus Furtwangen ein neuer Abschnitt ihrer Karriere. Es ist ihr erstes Jahr im Biathlonzirkus der Damen.

Hinter der Schwarzwälderin, die für den SC Urach startet, liegen ereignisreiche Monate. Erst die krankheitsbedingte Nicht-Teilnahme als Medaillenhoffnung an der Junioren-Weltmeisterschaft im Februar, dann die harte Vorbereitung im Sommer und die Nominierung für den Trainingskader 1b der deutschen Biathlon-Elite. „Es waren anstrengende Monate, nun freue ich mich auf den Saisonstart“, erzählt Christin Maier. Die 21-Jährige steht vor ihrer ersten Saison im IBU-Cup, der „zweiten Liga“ des Biathlons hinter dem Weltcup. Nervosität? Fehlanzeige! „Ich habe Respekt vor den etablierten und erfahrenen Athletinnen. Mein Rennen beeinträchtigt dies allerdings nicht. Ich bin gespannt, wie ich mich schlagen werde“, erklärt Maier.

Die Berufung in die Lehrgangsgruppe 1b bedeutet Anerkennung und Auftrag zugleich. Hinter den bekannten Weltklasse-Athletinnen aus dem Weltcup wie Laura Dahlmeier oder Vanessa Hinz gehört Christin Maier zu den größten deutschen Nachwuchshoffnungen. „Dass ich in den 1b-Kader kam, war eine tolle Nachricht. Damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Das ist ein Vertrauensbeweis der Bundestrainer und eine große Motivation, dieses Vertrauen mit Leistungen zurückzuzahlen“, zeigt sich Maier fest entschlossen. Mit zahlreichen Podestplatzierungen im Junior-Cup und einem enormen Leistungssprung verdiente sich die Schwarzwälderin diese Beförderung.

Den Grundstein für einen hoffentlich erfolgreichen Winter legte die Biathletin im Sommer. „Bereits im April begann das Grundlagentraining. Im Vergleich zum Pensum als Juniorin waren die Umfänge deutlich größer. Ich muss gegenüber anderen Athletinnen, die schon einige Trainingsjahre auf dem Buckel haben, viel aufholen. Ich habe diese Belastungen allerdings gut weggesteckt.“

In der Tat hat die Sportsoldatin mit zwei zehnten Plätzen in Verfolgung und Massenstart bei den Deutschen Meisterschaften im September schon gute Ergebnisse erzielt. Einige Schießfehler verhinderten noch bessere Platzierungen. Maier: „Ich versuche ständig, am Schießstand konstanter und schneller zu werden. Aber auch die Lauftechnik ist ein Thema, an dem ich arbeite.“ Dass es auch Tage gibt, an denen der innere Schweinehund stärker ist als die Lust auf Training, sei ganz normal. „Ich habe aber gute Teamkameraden, die mich antreiben“, schmunzelt die Schwarzwälderin.

Die ersten drei IBU-Cups in Sjusjoen (Norwegen), Lenzerheide (Schweiz) und Obertilliach (Österreich) wird Maier sicher absolvieren. Dann liegt es an den Bundestrainern zu entscheiden, ob noch weitere Einsätze dazukommen. „Ich versuche, in jedem Rennen meine Bestleistung abzurufen, um mich für weitere IBU-Cups zu empfehlen. Ob ich weiterhin mitlaufen darf, hängt aber nicht von konkreten Platzierungszielen ab.“

Seit dem 9. November bereitet sich Maier auf den Start der Saison in Sjosjoen bei Lillehammer vor. Am Donnerstag und Samstag stehen jeweils Sprintrennen auf dem Programm, ehe am Sonntag mit einer Mixed-Staffel das erste Wettkampf-Wochenende endet. Mit in der deutschen Mannschaft sind auch Weltcup-erfahrene Athletinnen wie die Horchler-Schwestern oder Luise Kummer.

Stichwort Weltcup: „In Deutschland herrscht ein harter Konkurrenzkampf. Das Niveau in der Spitze ist hoch. Dennoch ist es in den nächsten Jahren mein Ziel, bei den großen Wettkämpfen mitzumischen“, sagt Christin Maier. Der erste Schritt dorthin wartet morgen um 13 Uhr in Sjusjoen beim Sprintrennen.

Zur Person

Christin Maier wurde am 14. April 1996 geboren. Die Biathletin vom SC Urach nahm in der letzten Saison am IBU Junior-Cup teil und qualifizierte sich als eine der Titelanwärterinnen für die Junioren-WM, bei der sie krankheitsbedingt zwei Rennen verpasste. In dieser Saison startet Maier in ihrem ersten Senioren-Jahr im IBU-Cup.