Regionalsport Schwarzwald Der nächste Karriereschritt

Biathletin Janina Hettich mit starken Ergebnissen in ihrem ersten Jahr bei den Damen

Biathlon: Auf dem Weg zur Weltcup-Starterin geht Biathletin Janina Hettich (SC Schönwald) derzeit einen Karriereschritt nach dem anderen. Seit dieser Saison startet die Schwarzwälderin in der Damen-Konkurrenz.

Seit dem letzten Sommer ist die 21-Jährige fester Bestandteil des deutschen Teams im IBU-Cup, der „2. Liga des Biathlons“ hinter dem Weltcup. Zuvor war die Sportlerin aus Lauterbach im Junior Cup erfolgreich unterwegs. Der Übergang in den Aktivenbereich ist ihr gut gelungen. „Ich komme im IBU-Cup sehr gut zurecht. Ich hatte Glück, dass ich in dieser Saison und im Sommer von Verletzungen und Krankheiten verschont blieb. Das war in den vorherigen Jahren nicht der Fall“, schildert Janina Hettich.

Ihre Trainingsbedingungen sind nicht erst seit dieser Saison hochprofessionell. Seit Janina Hettich 2014 die Schule beendete, ist sie Sportsoldatin und kann sich voll und ganz dem Sport widmen. „Wenn ich Biathlon weiterhin auf hohem Niveau betreiben will, ist ein Beruf nebenher fast unmöglich. Deshalb bin ich Vollzeitsportlerin und arbeite unter Profibedingungen.“

Und diese Arbeit trägt Früchte, was Janinas letzte Ergebnisse belegen. Mit Platz 21 im Sprint und Platz 30 in der Verfolgung in der Lenzerheide Anfang Dezember sammelte Hettich 31 Punkte. Zudem sorgte sie beim Alpencup vor Weihnachten in Martell mit den Plätzen eins und zwei für Spitzenplatzierungen. Hettich ist mit dem bisherigen Saisonverlauf zufrieden und hofft, sich für weitere Einsätze im IBU-Cup zu empfehlen. Heute geht es für die Lauterbacherin nach Ruhpolding, ehe zwei Tage später in Osrblie (Slowakei) das nächste Wettkampfwochenende ansteht. Konkrete Ziele steckt sich die Schwarzwälderin dafür nicht. Hettich: „Ich versuche einfach, an die Leistungen vom Dezember anzuknüpfen.“

Der große Traum der ambitionierten Biathletin ist es, sich mit Laura Dahlmeier und Co. bei den ganz Großen des Sports zu messen. „Der Weltcup ist natürlich ein Ziel. Die Mädels da oben haben aber ein ganz hohes Niveau und sind für mich noch außer Reichweite“, gibt sich Janina Hettich bescheiden.

Was fehlt also noch, um die nächste Stufe der Karriereleiter zu erklimmen? „Ich versuche ständig, meine Laufform zu verbessern. Das kommt erst mit jahrelangem Training. Außerdem brauche ich noch mehr Stabilität im Schießen.“ Dies verdeutlicht auch die laufende Saison. „Ich war bisher immer eine der stärkeren Schützinnen. Dieses Jahr ist aber meist der ein oder andere Fehler zuviel dabei, den ich dann in der Loipe kompensieren muss“, sagt die 21-Jährige selbstkritisch. Bis Janina Hettich im Zirkus der Weltelite mitmischt, wird es wohl noch eine Weile dauern. Bis dahin will sie im IBU-Cup für weitere Positivschlagzeilen sorgen.

Zur Person

Janina Hettich wurde am 16. Juni 1996 in Schramberg geboren. Seit ihrem zwölften Lebensjahr startet die Lauterbacherin für den SC Schönwald. Seit 2012 trainiert die Biathletin am Stützpunkt in Furtwangen. Zu ihren größten Erfolgen zählen der zweite und dritte Platz bei der deutschen Juniorenmeisterschaft 2017. Zudem gewann sie in diesem Jahr einen Alpencup-Wettkampf in Südtirol. (ms)