"Der Rasen muss brennen"

Zwei Heimspiele für die Junioren des FC 08 Villingen. Deutliche Worte von Trainer Ingrao

Fußball-Verbandsliga, A-Junioren: SC Pfullendorf – FC 08 Villingen (Samstag, 13 Uhr). Nach der enttäuschenden Leistung beim 0:1 gegen Eintracht Freiburg fordert Villingens Trainer Emanuele Ingrao von seinen Jungs eine Reaktion. „Ihre passive und halblebige Einstellung ist inakzeptabel. Ich will, dass am Samstag die Kabine und der Rasen brennen. Die Jungs sind auf Wiedergutmachung aus.“

Pfullendorf steht derzeit mit sieben Punkten auf Rang neun. Ingrao kennt die Mannschaft noch aus der Vorbereitung. „Im Testspiel vor der Saison haben wir sie besiegt. Damals waren sie jedoch ein schwacher Gegner. Am Samstag wird es ein komplett anderes Spiel.“ Ein Wermutstropfen ist die Verletzung von Villingens Toptorjäger Furkan Sari. Ingrao: „Immer, wenn Furkan bei der südbadischen Auswahl trainiert, verletzt er sich. Nun hat er eine Innenbandzerrung und wird ausfallen.“ Zudem wird neben Alex Müller auch Nikos Vassiliadis weiterhin fehlen.

Verbandsliga, B-Junioren: FC 08 Villingen – SC Pfullendorf (Sonntag, 16 Uhr). Nach dem klaren 7:1-Erfolg am Mittwoch im Nachholspiel gegen Singen sieht Villingens Trainer Tevfik Ceylan wenig Anlass, seine Mannschaft am Sonntag umzukrempeln. „Wenn man gewinnt, gibt es nicht viel zu verändern. Die zusätzliche Belastung durch die Englische Woche sehe ich nicht als Problem. Das Erfolgserlebnis hat uns gutgetan und befreit den Geist“, erklärt Ceylan. Für die Aufgabe am Sonntag gegen den Tabellendritten aus Pfullendorf erhofft sich der Übungsleiter „eine interessante Partie. Beide Mannschaften sind sich sehr ähnlich. Es wird ein Spiel auf Augenhöhe“, prognostiziert Ceylan. Dem Trainerteam stehen alle Spieler zur Verfügung. Auch der zuletzt angeschlagene und geschonte Jonas Zimmermann kann wieder mitwirken.

C-Junioren Oberliga: FC 08 Villingen – Offenburger FV (Sonntag, 13 Uhr). „Ich kann mich nur wiederholen: Wir müssen den Sack endlich mal zumachen und nicht in Schönheit sterben“, sagt Villingens Trainer Haris Redzepagic vor dem Heimspiel der Nullachter gegen Offenburg. Vom Derbygegner, der derzeit auf Platz sieben rangiert, ist Redzepagic bisher überrascht. „Ich habe sie zu Beginn der Saison als Abstiegskandidaten eingeschätzt. Wir haben sie in der Vorbereitung mit 1:0 besiegt. Ihre Spielweise ist unserer sehr ähnlich“, erklärt der Übungsleiter und ergänzt: „Als Kooperationspartner haben sie sich mit guten Kickern vom SC Freiburg verstärkt.“

In Heimspielen sind die Nullachter zwar nach wie vor ohne Sieg, aber auch noch ungeschlagen. Alle drei Spiele im Friedengrund endeten remis. Ein gutes Omen? „Wir hätten auch in Hoffenheim oder Reutlingen gewinnen können. Auswärts sind wir nicht schlechter“, relativiert Redzepagic. Dem Trainer steht der komplette Kader zur Verfügung, um endlich einmal dreifach zu punkten.