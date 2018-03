Regionalsport Schwarzwald Der FC 08 Villingen plant Liga Zukunft

Neue Struktur im Sportmanagement. Mario Ketterer löst Alexander Thumer ab

Fußball: Ob in der Oberliga oder Regionalliga – der Tabellenzweite FC 08 Villingen will für die "Liga Zukunft" gerüstet sein und erweitert seine Strukturen. „Hierzu brauchen wir die Besten, und zwar nicht nur, um Tore zu schießen und Punkte zu gewinnen, sondern auch im Sportmanagement des Vereins. Deshalb denken wir in die Zukunft und haben die Strukturen zwischen den Aktiven und der Vorstandschaft erweitert und angepasst, um für alle Eventualitäten gerüstet zu sein“, sagt FC 08-Präsident Leo Grimm. Deshalb wird der langjährige Spieler des Vereins, Mario Ketterer (35), ab sofort die sportliche Leitung der 1. Mannschaft und der U23 von Alexander Thumer übernehmen. Ihm zur Seite soll Marcel Yahyaijan stehen. Er ist aktuell Jugendkoordinator und auch in der Saison 2018/19 Trainer der U23, die momentan in der Landesliga spielt.

Das Duo wird durch Co-Trainer Arasch Yahyaijan unterstützt. Gemeinsam werden sie für den direkten Draht zwischen den Mannschaften, der Ersten und der U23, sowie dem Vorstand verantwortlich sein und organisatorisch den Verein unterstützen.

Für die neu geschaffene Konstellation steht Alexander Thumer nicht mehr zur Verfügung, was der FC 08 Villingen sehr bedauert. „Wir müssen in der Zukunftsplanung zweigleisig fahren, entweder für die Oberliga oder einen Aufstieg in die Regionalliga. Deshalb haben wir das Netz zwischen Vorstand und Aktiven erweitert und gleichzeitig enger geknüpft. Wir sind überzeugt, dass dieser Weg in die Zukunft des bedeutendsten Fußballvereins in der Region sowohl dem Sport als auch der strategischen Führung guttun wird. Beide wollen den Erfolg. Die Weichen in die Zukunft sind gestellt“, betont FC 08-Präsident Grimm. Thumer war erst Ende Dezember 2017 als neuer sportlicher Leiter bei den Nullachtern vorgestellt worden.