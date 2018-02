Regionalsport Schwarzwald Der Druck lastet auf dem FC 08 Villingen

Nullachter gastieren beim starken SV OberachernErstes Punktspiel nach der Winterpause

Fußball-Oberliga: SV Oberachern – FC 08 Villingen (Samstag, 15 Uhr). Nach einer durch reichlich Schnee beeinträchtigten Vorbereitung steht für den FC 08 Villingen am Samstag endlich der Rückrundenauftakt in der Oberliga an. Es geht zum südbadischen Derby nach Oberachern, wo mit dem gastgebenden SVO ein ganz dicker Brocken wartet. Das Team von Ex-Profi Marc Lerandy belegt derzeit nicht nur den vierten Tabellenplatz, sondern schoss am vergangenen Samstag auch die Pforzheimer mit 5:0 aus dem eigenen Stadion. „Oberachern hat ein sehr starkes Team, das nicht zuletzt auch in der Breite ausgezeichnet besetzt ist“, sagt Nullacht-Trainer Jago Maric. Er weiß, dass auf dem dortigen Kunstrasen ein heißer Tanz auf die Schwarzwälder wartet.

Trotz der fehlenden Spielpraxis erwartet Maric von seinen Akteuren eine gute Leistung. Der FC 08 will die Rückrunde mit der gleichen Leidenschaft angehen wie die ersten 17 Saisonpartien, die den Verein auf Tabellenplatz zwei katapultiert haben. „Die Villinger haben den Druck. Sie müssen gewinnen, um an der TSG Balingen dranzubleiben“, sagt Oberacherns Trainer Lerandy, der personell aus dem Vollen schöpfen kann. „Es sind noch 17 Spiele und ich verspüre keinerlei Druck“, meint hingegen Kollege Jago Maric. Sein Team fahre nach Oberachern, um etwas Zählbares mitzunehmen, wobei es wichtig sei, gut in die Partie zu kommen, weil der Gastgeber bereits voll im Rhythmus sei – etwas, das den Nullachtern angesichts der winterlichen Trainingsbedingungen noch abgehe.

Am Donnerstagabend konnte die Mannschaft immerhin ein eineinhalbstündiges Training auf dem Platz bestreiten – allerdings nicht in Villingen, sondern im 50 Kilometer entfernten Empfingen. Maric: „Das zeigt auch, wie intakt die Moral ist. Alle nehmen eine solche Anreise für ein einziges Training auf sich.“ Der Trainer hofft, dass sich die dünne Eisschicht in den nächsten Tagen aus dem Friedengrund verabschiedet. Die Wettervorhersage geht allerdings von anhaltender Kälte aus, was nicht nur das Training auf dem Platz unmöglich machen, sondern auch noch das Heimspiel in acht Tagen gefährden würde. Doch zunächst richtet sich die volle Konzentration auf Oberachern: „Wir kennen die Stärken des Gegners, müssen aber vor allem auf uns selbst schauen“, betont Maric.

Verständnis für Plavci-Abschied: Ein großes Thema war am Donnerstag der zum Saisonende anstehende Wechsel von FC 08-Torjäger Nedzad Plavci zum Verbandsligisten 1. FC Rielasingen-Arlen (wir berichteten exklusiv). „Sicherlich sind wir etwas enttäuscht, aber Nedzad hat uns frühzeitig Bescheid gesagt, so dass wir genügend Zeit haben, uns um Ersatz zu bemühen“, meint der Trainer. Er nehme Plavci den Schritt nicht übel. Der Torjäger habe private Gründe und außerdem ein gutes, über drei Jahre laufendes Angebot vom Südbadischen Pokalsieger 2017 erhalten. „Nedzad hat mir versichert, bis zum Schluss das Letzte für den FC 08 zu geben. Und damit ist dieses Thema für mich erledigt“, so Maric.

Entwarunung bei Gil: Erledigt ist auch die Befürchtung, Pablo Gil könne am vergangenen Wochenende beim Testspiel gegen Seedorf (5:1) eine schwerere Verletzung erlitten haben. Das MRT hat lediglich eine leichte Außenbahndehnung diagnostiziert. Spätestens nächste Woche steht Gil seinem Team wieder zur Verfügung. „Wir müssen mal schauen – vielleicht kann Pablo auch schon in Oberachern zumindest auf der Bank Platz nehmen“, sagt Maric. Ansonsten steht ihm bis auf den noch verletzten Frederick Bruno der komplette Kader zur Verfügung, worüber der Coach sehr froh ist: „Nach langer Zeit habe ich mal wieder 14, 15 fast gleichwertige Spieler zur Verfügung. Die Startformation wird eine Bauchentscheidung, die ich zusammen mit meinem Trainerteam treffen werde.“ Die Tatsache, dass in letzter Zeit fast nur im Sportstudio und kaum auf dem Platz trainiert wurde, mache es auch schwerer, den Leistungsstand einzelner Akteure einzuschätzen. So oder so will sich der Tabellenzweite in der Ortenau bestens vorbereitet präsentieren und hofft auf möglichst zahlreiche Unterstützung der Villinger Fans, die ebenfalls heiß auf Fußball sind.