Regionalsport Schwarzwald "Der Ball ist immer dabei." FC 08 Villingen startet Vorbereitungs-Training

Erste Übungseinheit am Montagabend. Danilo Cristilli nach langer Verletzung zurück

Fußball-Oberliga: Der FC 08 Villingen startete am Montagabend mit einer ersten Trainingseinheit in das Kalenderjahr 2018. Exakt fünf Wochen Vorbereitung bleiben der Mannschaft von Trainer Jago Maric, ehe am 10. Februar in Pforzheim in einer Nachholpartie wieder um Punkte gespielt wird. Maric hat für die kommenden Wochen einen intensiven Trainingsplan erstellt, zu dem auch vier Vorbereitungsspiele und ein Trainingslager gehören. Bevor die Spieler auf dem Platz trainierten, wurde der neue Sportliche Leiter, Alexander Thumer, offiziell vorgestellt.

Das Grundlagen- und Ausdauertraining stellt Maric in den Mittelpunkt der Vorbereitung. „Wir werden auch im athletischen Bereich einiges machen. Der Ball ist jedenfalls immer dabei. Die Jungs sollen Spaß haben. Deshalb habe ich auch auf Konditionsläufe verzichtet. Wenn wir laufen, dann immer in Kombination mit anderen Übungen“, kündigt der Coach an. Wieder dabei ist Danilo Cristilli, der zügig in den Kader eingebaut werden soll und wegen seiner langwierigen Verletzung wie ein Neuzugang zu bewerten ist. Der 21-jährige Stürmer pausierte seit Ostern 2017 nach einem Riss des vorderen und hinteren Kreuzbandes.

Auf externe Verpflichtungen haben die Villinger verzichtet. „Wir haben bisher eine ausgezeichnete Saison gespielt. Ich habe keine Sekunde daran gedacht, nach Neuzugängen zu rufen. Die Mannschaft, die sich auf Rang zwei der Tabelle eingeordnet hat, besitzt mein ganzes Vertrauen“, betont Maric. Und Thumer ergänzt: „Wirkliche Verstärkungen in der Winterpause zu bekommen, ist schwierig. Wir konzentrieren uns vielmehr auf den kommenden Sommer, zumal es keinerlei Gründe gibt, irgendetwas zu verändern.“

Vier Spieler fehlten beim Auftakt am Montag entschuldigt. Die beiden Spanier Pablo Gil und Cristian Giles werden bis Mittwoch in Villingen zurückerwartet. Dragan Ovuka wird bereits am heutigen Dienstag zurückkehren. Wegen einer Verletzung muss weiterhin Frederick Bruno pausieren. Ansonsten kann Maric aus dem Vollen schöpfen und freut sich, dass seine Spieler sehr professionell auch über die Feiertage nicht nur die Beine hochgelegt hatten. „Ich habe keine speziellen Hausaufgaben erteilt. Schon in den vergangenen Jahren durfte ich mich auf die Jungs verlassen. Sie haben mich nie enttäuscht und sind immer in einem körperlich guten Zustand zum ersten Training gekommen.“ Der Trainer will angesichts eines dreijährigen Vertrags mit dem Verein langfristig etwas aufbauen.

Und wie sieht es mit den Regionalliga-Plänen der Nullachter aus? Hier gibt der geschäftsführende Vorsitzende des FC 08 Villingen, Gaetano Cristilli eine Antwort: „Viel hängt davon ab, ob die Mannschaft von Verletzungen verschont bleibt und wie sich der Winter im Schwarzwald gestaltet. Im Moment sieht es draußen ganz gut aus. Da lässt sich gut trainieren. Sollten wir nach der Winterpause die ersten drei, vier Spiele gewinnen, können wir im Kampf um die Meisterschaft ein ernstes Wörtchen mitreden.“ Möglicherweise findet bereits in der kommenden Woche die angekündigte Inspektion im Friedengrund bezüglich der Regionalliga-Tauglichkeit des EBM-Papst-Stadions statt. Cristilli: „Wir warten aktuell noch auf Terminvorschläge, doch es läuft alles auf Mitte Januar hinaus.“ Sobald die möglichen Termine zur Besichtigung vorliegen, will Cristilli mit Vertretern der Stadt einen schnellen Zeitpunkt finden.

Im ersten Testspiel gastieren die Villinger am 20. Januar beim Schweizer Zweitligisten FC Winterthur. Am folgenden Wochenende ist ein dreitägiges Trainingslager in Oberhamersbach mit einem Spiel gegen die Gastgeber geplant. Einem Spiel gegen den FC Rielasingen-Arlen folgt drei Tage vor dem ersten Punktspiel die Generalprobe gegen den FC Singen. Möglicherweise wird das Programm noch um ein weiteres Testspiel ergänzt.