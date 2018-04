Donaueschingen Der Aufstieg ist das Ziel

Hotdogs Bräunlingen starten in die Saison. Fusion mit Phantoms soll Früchte tragen

Inlineskaterhockey, Regionalliga: (rom) Die Bräunlinger Hotdogs starten am Sonntag (15 Uhr) in die neue Saison. Und das gleich mit einem Kracher, denn sie empfangen die Bundesligareserve der Badgers Spaichingen in der Bräunlinger Sporthalle.

Unter dem Slogan „Mission Titelverteidigung“ bestreiten die Zähringerstädter am Sonntag mit einem Heimspiel ihren Saisonauftakt. Die Bräunlinger sind gut vorbereitet und gehen motiviert in die neue Saison. In diesem Jahr strebt die Mannschaft erneut den Meistertitel an. Diesmal will das Team jedoch nicht, wie im vergangenen Jahr, auf den Aufstieg verzichten, sondern wäre im Falle einer erfolgreichen Titelverteidigung bereit, in die 2. Bundesliga aufzusteigen. Hierzu beitragen soll die vollzogene Fusion mit den Phantoms aus Villingen beitragen. Hier will man sich das nötige Spielerpotenzial für die erste Mannschaft mit heranziehen. Auch deswegen ist in diesem Jahr wieder ein Landesligateam am Start. Diese Mannschaft spielt am Sonntag ebenfalls zum Ligaauftakt bereits um 12 Uhr ebenfalls in der Bräunlinger Sporthalle gegen den HC Merdingen II.

Doch die Hotdogs mussten in der vergangenen Saison auch etwas Federn lassen. Mit Marco Mühlhäuser (Auslandsaufenthalt) und Christian Hein (Familie) sowie dem noch verletzten Oliver Moritz müssen die Bräunlinger auf drei Routiniers verzichten. „Aber wir sind zuversichtlich, den ein oder anderen Spieler der zweiten Mannschaft in die erste Mannschaft zu integrieren“, sagt Hotdogs-Spieler Andreas Bernstorff. Dennoch ist man vor dem Derby gegen Spaichingen gewarnt: Die Heimpartie wurde in der vergangenen Saison zwar mit 3:1 gewonnen, doch im Rückspiel unterlagen die Hotdogs mit 5:9.