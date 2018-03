Regionalsport Schwarzwald Der Abwehrchef fehlt

TV Georgen gastiert bei SG Köndringen/Teningen II. Situation für Aufsteiger immer prekärer

Handball, Südbadenliga: SG Köndringen/Teningen II – TV St.Georgen (Sonntag, 17 Uhr). (sle) Die Situation für Aufsteiger TV St. Georgen spitzt sich weiter zu. Nach dem Sieg des TV Oberkirch gegen die SG Waldkirch/Denzlingen beträgt der Abstand zum rettenden Ufer wieder vier Punkte. Bei sieben noch ausstehenden Spielen, unter anderem gegen die direkten Konkurrenten Kenzingen, Waldkirch/Denzlingen und Oberkirch, allerdings keine gänzlich unlösbare Aufgabe. Eine Chance, Punkte zu holen, bietet sich für die Bergstädter bei der Drittliga-Reserve der SG Köndringen/Teningen. Die Spielgemeinschaft ist aktuell die Mannschaft der Stunde und entfernte sich mit 7:1 Punkten aus den letzten vier Spielen von der Abstiegsregion. Ein Heimsieg gegen St. Georgen wäre ein Riesenschritt zum sicheren Klassenerhalt.

Doch die Bergstädter haben sich selbst noch nicht abgeschrieben und wollen am Sonntag die Teninger Ludwig-Jahn-Halle nicht als Verlierer verlassen. Im Hinspiel unterlagen die Schwarzwälder etwas unglücklich mit 26:30 Toren. Im Training arbeitete das Team an einer weiteren Abwehrvariante. Schließlich gilt es den Ausfall von Stephan Lermer im Abwehrzentrum zu kompensieren. Eine erfreuliche Meldung gibt es vom langzeitverletzten Jan Linhard. Seine Operation am Meniskus ist gut verlaufen, sein Weg zum Comeback kann nun beginnen.

Die Bergstädter reisen als Außenseiter in die Rheinebene. Wichtig wird es sein, die Räume von SG-Kreisläufer Patrick Schuhmacher einzuengen. Er bildet zusammen mit Spielmacher Sebastian Endres ein torgefährliches Duo. Hinzu kommt mit Christian Hefter ein Routinier, der im Spiel den Unterschied machen kann. Herr fordert von seinen Handballern eine couragierte Abwehrleistung und Einsatzbereitschaft. Außerdem wünscht sich der Trainer überlegte und disziplinierte Aktionen im Angriff. Ein Sieg konnte den Schwarzwäldern das nötige Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben gegen die direkte Konkurrenz verleihen. Mit Ausnahme von Lermer und Linhard kann Herr personell aus dem Vollen schöpfen.