Regionalsport Schwarzwald Dennis Feuerstein: "Bräunlingen besiegt Hüfingen"

Trainer des FC Bad Dürrheim II tippt den Mittwoch-Spieltag in der Kreisliga A 2

Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: (daz) SV Grafenhausen – SV Eisenbach (18.45 Uhr): „Beide Teams stecken im Tabellenkeller fest und sind unter Zugzwang. Eisenbach hat mich am Wochenende mit dem Punktgewinn gegen Bräunlingen überrascht. Grafenhausen schätze ich aber stärker ein und tippe 2:1.“

FC Löffingen II – SV Gündelwangen (19 Uhr): „Gündelwangen hat mit dem 4:4 gegen den SSC seine Offensivqualitäten unterstrichen. Auswärts ist die Elf jedoch nicht so stark. Möglicherweise greift Löffingen auf Verstärkungen aus dem Landesliga-Kader zurück. Löffingen wird punkten. Mein Tipp: 1:1.“

SSC Donaueschingen – SV Göschweiler (19 Uhr): „Als ehemaliger SSC-Spieler verfolge ich die Ergebnisse der Donaueschinger. Sie sollten auf eigenem Platz einen Heimsieg einfahren. Da wir gegen Göschweiler schon gespielt haben, kann ich die Elf einschätzen. Der SSC gewinnt 2:0.“

FV Möhringen – FC Lenzkirch (19 Uhr): „Lenzkirch steht auf Platz zwei. Damit hatten nicht viele gerechnet. Lenzkirch ist noch ungeschlagen und wird es auch am Mittwoch bleiben. Ich tippe 0:0.“

FC Pfohren – SV Öfingen (19 Uhr): „Wenn die Pfohrener ohne personelle Sorgen in die Partie gehen, werden sie gewinnen. Die Mannschaft ist spielstark und besser als der aktuelle 13. Platz. Öfingen ist auf eigenem Platz stärker – 3:1.“

FC Bräunlingen – FC Hüfingen (19 Uhr): „Ein stets interessantes Derby, in dem sich beide Mannschaften nichts schenken werden. Hüfingen hat zuletzt Pfohren bezwungen, während Bräunlingen überraschend zwei Punkte in Eisenbach gelassen hat. Spielerisch sind die Bräunlinger besser. Für mich gehört die Mannschaft unter die ersten drei der Tabelle. Bräunlingen gewinnt mit 2:0.“

FC Bad Dürrheim II – TuS Oberbaldingen (19 Uhr): „Ich rechne gegen den Spitzenreiter mit einer heiß umkämpften Partie. Oberbaldingen ist offensiv sehr gut besetzt und schnell. Wir wollen und werden uns aber deshalb nicht verstecken. Ich hoffe, dass meine Spieler mutig agieren und zeigen, dass sie auch Fußball spielen können.“

SV Hinterzarten – FC Neustadt II (19.30 Uhr): „Wir waren am Samstag in Neustadt. Die Elf ist gut. Hinterzarten will nach dem Abstieg zurück in die Bezirksliga. Ich tippe 3:1.“