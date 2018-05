Regionalsport Schwarzwald Denis Kapric muss im Finale passen

Hochklassiges Tennis in Donaueschingen geboten. Ranglistenturnier SWB Open hat sich etabliert

Tennis: Der an sechs gesetzte Yannick Zürn (TC Schönberg Freiburg-St. Georgen) und die als Favoritin ins Turnier gestartete Rebecca Kern (TC Bernhausen) gewannen die mit 2000 Euro dotierten Schwarzwald-Baar Open in Donaueschingen. Den Titel im Mixed-Wettbewerb holen sich Lina Blechner (TC Nicolai Konstanz) und Noah Rockstroh (TC Markdorf). Die zahlreichen Zuschauer auf der Anlage des TC BW Donaueschingen sahen drei Tage lang hochkarätiges Tennis bei idealen äußeren Bedingungen. „In der vierten Auflage hat sich das Turnier endgültig etabliert. Das Teilnehmerfeld wird immer stärker“, freute sich Marvin Vogt, der die Veranstaltung zusammen mit Tomas Zivnicek organisiert.

Zum Leidwesen des Publikums war das Finale der Herren relativ schnell vorbei: Denis Kapric (TC Oberweier) musste beim Stande von 3:1 für Yannik Zürn wegen Rückenbeschwerden passen. Im Halbfinale hatte sich der gebürtige Villinger deutlich mit 6:3 und 6:0 gegen den an eins gesetzten Marvin Schaber (TC Schönberg Freiburg-St. Georgen) durchgesetzt. Entsprechend groß war die Enttäuschung des 24-Jährigen, der für Oberweier in der zweiten Liga antritt. „Ich habe mich so richtig auf das Finale hier in Donaueschingen gefreut“, sagte Kapric, nachdem der erste Ärger über seine Aufgabe vorbei war. Zürn bedauerte, dass die vielen Zuschauer nicht mehr zu sehen bekamen und fühlte mit Kapric, den er schon länger sehr gut kennt. „Wir sind ein Jahrgang und haben schon einige Matches gegeneinander bestritten.“ Der aus Weil am Rhein stammende Zürn spielt nach dem Aufstieg im letzten Jahr im Freiburger Stadtteilclub Schönberg St. Georgen in der Regionalliga. Im Viertelfinale gewann Zürn gegen den an zwei gesetzten Noah Rockstroh (TC Markdorf) mit 6:2 und 6:3 und setzte sich im Halbfinale gegen die Nummer drei, Bastian Bross aus Mengen, in einem umkämpften Match mit 6:4 und 7:5 durch. „Ich habe hier als Vorbereitung auf die neue Runde gespielt. Es war ein tolles Turnier auf einer super schönen Anlage“, so der 23-Jährige.

Andy Drzyzga (TC BW Villingen) scheiterte im Viertelfinale nur knapp gegen den an eins gesetzten Schaber. Marvin Vogt (TC BW Donaueschingen) musste sich im Viertelfinale dem späteren Sieger mit 1:6 und 5:7 geschlagen geben und auch sein Vereinskollege Tomas Zivnicek lieferte beim 4:6 und 5:7 gegen Kapric eine tolle Partie ab. In der Nebenrunde setzte sich der mit einer Wildcard angetretene Lukas Krause (TC BW Donaueschingen) mit 2:6, 6:4 und 10:8 gegen Valentin Steinmann (TC Stockach) durch.

Bei den Damen standen sich im Endspiel mit Rebecca Kern und Luca Victoria Vocke (MTTC Iphitos München) zwei Nachwuchsspielerinnen gegenüber, die zur Spitze in Deutschland zählen. In einem spannenden Match, in dem beide viele individuelle Fehler machten, setzte sich letztlich die Favoritin aus Bernhausen mit 6:4 und 6:3 durch. Lokalmatadorin Vanessa Lehmann erreichte das Viertelfinale, musst sich dann aber gegen Maike Nägele (TA Spfr. Schwendi) geschlagen geben. Den Turniersieg im Mixed sicherte sich das Duo Blechner/ Rockstroh gegen die Geschwister Stephanie und Marvin Vogt aus der Donaustadt.