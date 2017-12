Regionalsport Schwarzwald David Ketterer holt fünf Weltcup-Punkte

Beim Weltcup-Slalom in Val d'Isere

Ski alpin: (wmf) Er hat sein Versprechen wahr gemacht: Beim Slalom-Weltcup am Sonntag in Val d’Isere (Frankreich) erreichte David Ketterer vom SSC Schwenningen in beiden Durchgängen das Ziel. Damit nicht genug. Er holte fünf Weltcup-Punkte, die ersten in seiner Karriere. „Darüber freue ich mich sehr“, sagte der 24-jährige Hochemminger.

Im ersten Durchgang gelang dem Schwarzwälder ein starker Lauf. Mit 51,03 Sekunden lag er 2,03 Sekunden hinter dem bis dahin Führenden Italiener Stefano Gross. „Der erste Lauf war bis auf einen Fehler im unteren Teil gut“, kommentierte Ketterer seine Vorstellung. Im zweiten Durchgang musste der alpine Skisportler vom Schwimm- und Skiclub Schwenningen den widrigen Bedingungen Tribut zollen. Bei dichtem Schneefall hatten es alle Fahrer schwer. „Der zweite Lauf war nicht gut. Da waren viele Fehler drin. Auf glatter Piste wartet im Training noch viel Arbeit auf mich“, sagte Ketterer. Mit 56,3 Sekunden war er 4,2 Sekunden langsamer als der Schnellste des zweiten Durchgangs. In der Gesamtzeit von 1:47,33 Minuten landete der Schwarzwälder auf Rang 26 und hatte 5,39 Sekunden Rückstand auf den siegreichen Österreicher Marcel Hirscher. Fritz Dopfer (1:42,89) belegte als bester Deutscher Platz sieben.

Das nächste Weltcup-Rennen bestreitet David Ketter am 22. Dezember in Madonna die Campiglio. Zuvor fährt er noch zwei Europacup-Rennen.