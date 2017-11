regionalsport schwarzwald David Ketterer: Mut zum Risiko nicht belohnt

Der alpine Skirennläufer vom SSC Schwenningen fuhr am Sonntag beim Weltcup-Slalom in Levi/Finnland im ersten Durchgang vom Start weg ein famoses Rennen.

Pech für David Ketterer: Er wurde mit der fünftbesten Zwischenzeit notiert, als der Lauf ein jähes Ende fand. Zehn Tore vor dem Ziel schied Ketterer nach einem Fehler aus. Aus dem Steilhang heraus riskierte der Hochemminger zu viel, was ihm zum Verhängnis wurde. "Ich wollte den ganzen Speed mitnehmen, doch das war leider ein Tick zuviel. Ich war sehr schnell bis dahin, vor allem im flachen Teil. Ich bin schon sauer, dass ich rausgeflogen bin. Aber es war auch gut, zu sehen, dass ich sehr schnell war, speziell im Flachen, was lange Zeit eine Baustelle im Training war. Ich nehme viel Selbstvertrauen mit in die nächsten Rennen", sagte Ketterer. Am Dienstag fliegt der 24-jährige Student via München zurück nach Colorado/USA. Beim Weltcup-Salom am 10. Dezember in Val d’Isere/Frankreich wird Ketterer erneut für den Deutschen Skiverband starten und versuchen, den zweiten Durchgang zu erreichen. Bild: Imago