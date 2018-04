Fußball "Das wird eine harte Nuss"

Der FC 08 Villingen gastiert beim FC Nöttingen. Die Nullachter wollen den zweiten Platz verteidigen.

FC Nöttingen – FC 08 Villingen (Samstag, 15.30 Uhr).

Erst kurz vor 21 Uhr war die Pressekonferenz der Villinger am Mittwochabend nach dem Ravensburg-Spiel (1:1) beendet. Die Journalisten, die ihre Texte an die Redaktionen abschicken wollten, wurden allmählich unruhig. Die Zeitverzögerung hatte unterschiedliche Gründe: Zum einen der späte Anpfiff. Zum anderen war Jago Maric einige Minuten vermisst, ehe sich herausstellte: Er suchte seinen Ravensburger Kollegen Steffen Wohlfarth, doch der saß seit geraumer Zeit bereits auf dem Podium. Und schließlich ergriff nach den Statements der Trainer noch der Sportliche Leiter des FC 08, Mario Ketterer, das Wort: Er dankte zunächst der Stadt für die beschlossenen Sanierungsmaßnahmen im Stadion sowie dem Trainerteam – allen voran neben Maric auch Co-Trainer Arasch und U23-Coach Marcel Yahyaijan für deren Engagement: „Wir haben noch viel vor.“ Ein Baustein dafür waren die drei Neuzugänge vom SC Freiburg Nicola Leberer (22, Innenverteidigung), Kamran Yahyaijan (19, Angriff) und Jonas Huchler (20, Tor).

Viel Optimismus, der zudem die Frage, ob man gegen Ravensburg zwei Punkte verloren oder einen gewonnen hatte, übertünchte. Es wurde auf jeden Fall deutlich, dass die Kräfte zehrenden „Englischen Wochen“ ein echter Wettbewerbsnachteil sind. Vor allem dann, wenn gleich mehrere hintereinander folgen und man einige verletzte Spieler ersetzen muss. Mit Benedikt Haibt, Daniel Niedermann und Daniel Wehrle bekamen deshalb gleich drei Akteure gegen Ravensburg Einsatzzeit, die nicht 100-prozentig fit waren. Binnen der nächsten sieben Tage haben die Nullachter wiederum drei Spiele zu absolvieren – wie das der Schrumpfkader durchhält, bleibt eine der spannendsten Fragen.

Am Samstag müssen die Villinger bei prognostizierten 26 Grad beim FC Nöttingen antreten. Die Nordbadener starteten extrem stark in die Saison, waren dann aber vor allem auswärts zu unkonstant. Am vergangenen Dienstag leisteten sich die Kicker aus dem Teilort Remchingens zuhause gegen den SV Sandhausen II (1:3) einen Lapsus, den sie nun ausbügeln wollen. Nach der Sandhausen-Partie wurde auch bekannt, dass der Verein den im Sommer auslaufenden Vertrag mit Trainer Dubravko Kolinger nicht verlängern wird.

Acht Punkte hat Nöttingen aktuell Rückstand auf den FC 08, so dass der FCN am Samstag unbedingt gewinnen muss, will man die Chance auf den zweiten Tabellenrang wahren. Allerdings müssen die „Violetten“ dabei auf ihren Torjäger Michael Schürg verzichten. Er fällt den Rest der Saison verletzungsbedingt aus. Ausfälle haben auch die Villinger in reichlicher Form. Da zeitgleich die U23 zum Landesliga-Spitzenspiel nach Pfullendorf fährt, dürfte es auf der FC 08-Ersatzbank in Nöttingen nicht allzu eng werden.

Frederick Bruno, Danilo Cristilli (beide verletzt) sowie Nedzad Plavci (bis 6. Mai gesperrt) fehlen am Samstag definitiv. Hinter Stürmer Cristian Giles und Verteidiger Manuel Stark stehen Fragezeichen.

„Nöttingen ist ein hochkarätiger Gegner – vor allem zu Hause, das wird eine harte Nuss“, erwartet Jago Maric. Sein Team werde sich im Vergleich zum letzten Auswärtsspiel in Göppingen deutlich steigern müssen – Belastung hin oder her. Der FC 08 ist durch das Unentschieden gegen Ravensburg auf Rang zwei geklettert – wenn er diesen Platz auch nach dem Wochenende noch inne hätte, wären sie im Villinger Lager alle zufrieden, zumal die Maric-Elf auch noch ein Spiel weniger als die direkte Konkurrenz aus Freiberg und Bissingen ausgetragen hat.